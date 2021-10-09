سهير رمزي: أخفيت أفلامي عن أزواجي.. ومامتي كانت بتقص صوري من الجرايد

كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، تفاصيل ازماتها مع ازواجها بسبب عملها في الوسط الفني، مؤكدة انها كانت تعاني من هذا الأمر بشكل كبير.



وقالت سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، إن :"كنت بداري أفلامي على كل أزواجي اللي بره الوسط الفني، ومامتي كانت بتقص صوري من الجرايد بسبب غيرة أحد أزواجي عليا!".

فيما أكدت الفنانة سهير رمزي، أنه سعيدة جدا في حياتي الزوجية مع زوجي علاء، مضيفة انها تعيش حياة زوجية مثالية مليئة بالفرحة والاحترام.

وأضافت الفنانة سهير رمزي، أنه :"من ساعة ماتجوزنا لحد دلوقتي أسلوبه ماتغير، هو هو نفس الشخص في أسلوبه وطريقته وأخلاقه وكرمه"، مستدركة أنه:"حقيقي "علاء" هدية من ربنا، وعايشه معاه حياة حلوه".

وحلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، أمس الخميس.

وتحدثت سهير رمزي، عن زيجاتها وعددهم، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".

وتابعت:"مش فاكرة اتجوزت كام مرة وممكن يكونوا 10 مرات ولكن أهم حاجة كله بالحلال، وأخر زيجة الحمد لله عمرت".

وتحدثت سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب، كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.





