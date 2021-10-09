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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية عملاقة.. موتورولا تطلق هاتفها الأحدث Moto E40 بسعر منخفض

هاتف موتورولا الجديد
هاتف موتورولا الجديد Moto E40

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق أحدث إصدارات سلسلة E، وهو هاتف جديد ضمن الفئة المنخفضة التكلفة، ينطلق تحت اسم Moto E40، وبميزانية بسيطة محدودة تبلغ أقل من 3 آلاف جنيه مصري.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف موتورولا  Motorola Moto E40، بالعديد من المميزات الرائعة والمميزة، من بينها شاشة من نوع  LCD بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

 

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مميزات هاتف موتورولا الجديد Moto E40


ويعمل هاتف موتورولا الجديد Moto E40، بواسطة معالج  Unisoc T700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويحزم هاتف Moto E40، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، والتي يتم شحنها عبر USB-C، بتقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، مع واجهة المستخدم التابعة لموتورولا MyUX.


ويتميز الجزء الخلفي بهاتف Moto E40، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي يأتي بدقة 48 ميجابكسل، والذي يساعده عدسه لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويقوم الهاتف بالتقاط صور سيلفي بواسطة كاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل.


ويتوفر هاتف موتورولا الجديد Moto E40، بألوان الرمادي والوردي، مقابل سعر حوالى 160 يورو (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري).

Motorola Moto E40 debuts with 90Hz LCD, 48MP main cam
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