وفاة سفير الكويت السابق في البحرين فيصل الحجي بوخضور

غيب الموت، اليوم الجمعة، الوزير والسفير الكويتي في البحرين سابقا، فيصل الحجي بوخضور، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد مسيرة عطاء طويلة في المجال الدبلوماسي والسياسي، تدرج خلال 4 عقود منها في عدة مناصب حكومية.

ونعت نخب كويتية، بينهم أكاديميون وأعضاء من الأسرة الحاكمة، بعبارات مؤثرة السفير الراحل، مستذكرين خصاله، واصفينه بأنه ”أحد أبرز من مثل الكويت في الخارج“.

وقدم الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التعازي لعائلة الوزير السابق، كما نعاه الوزير السابق يعقوب الصانع والنائب السابق صالح الملا وعدد من الإعلاميين منهم فجر السعيد ومحمد أحمد الملا وبشار الصايغ والمحامي صلاح الهاشم وآخرون.

كما نعت وزارة الشؤون الاجتماعية وزيرها السابق عبر حسابها في ”توتير“، إضافة إلى إصدار هيئات ومؤسسات بيانات لنعي الوزير والدبلوماسي الراحل.

والراحل من مواليد 1946، حصل عام 1968 على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، ثالث أقدم جامعة مصرية، ومن ثم أتم دورتين في الإدارة والاستثمار من جامعة الكويت عام 1969، ودورة الدبلوماسية في 1969 /1970.

التحق الراحل بوخضور، الذي عرف بتفانيه وإخلاصه في العمل، وفقا لمقربين منه، بوزارة الخارجية في أكتوبر 1968 إلى أن وصل إلى درجة سفير، وعين سفيرا للكويت في البحرين في الفترة ما بين 1988- 1992.

وفي عام 1993، تقلد الراحل منصب وكيل وزارة الإعلام حتى عام 1999، وفي تموز/ يوليو 2003، عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ثم عين وزيرا للإعلام بالوكالة مطلع عام 2005 واستمر في المنصب لثلاثة أشهر، وفي آذار/ مارس 2007 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، واستمر بهذا المنصب حتى عام 2009، كما تقلد منصب مستشار في مجلس الوزراء.

وشغل الراحل عضوية العديد من جمعيات النفع العام ولجان حكومية ومجالس عليا وشركات مثل: شركة الحفريات البترولية، رئيس مجلس إدارة شركة الكيبل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات العامة، وعضو في الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الفنادق الكويتية 2002 /2003.

ومثل بوخضور خلال مسيرته العملية الكويت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات واللجان على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.