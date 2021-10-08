نبيل الحلفاوي عن لقاء مصر وليبيا في طرابلس: الماتش مقلق

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي، بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي، منتخب مصر، عبر حسابه على “تويتر”، حيث غرَّد: "‏‏مبروك الفوز.. الماتش في ليبيا مقلق.. واضح إن عبد الله ما يستحملوش.. نلعب 4 3 3.. ولازم زيزو يكون أساسي هناك.. مع 2 في خط الوسط.. ورمضان وصلاح على طرفي الهجوم.. وممكن مرموش وسطهم".



وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر في مرمى ليبيا.. عن طريق تسديدة صاروخية من خارج الـ18، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الإثنين بعد المقبل.