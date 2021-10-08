الفنان محمد صبحي : شيريهان طاقة فنية كبيرة وفنانة موهوبة بجد

قال الفنان الكبير محمد صبحي،، ”أنا أول واحد شاف موهبة "شيريهان"، مشيرا إلى أنها تدربت 3 شهور عشان نعمل مسرحية "روميو وجولييت".

وأضاف محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان، أن شريهان طاقة فنية كبيرة، مؤكدا أنها تعرضت لمحن سحبت منها طاقتها، وهي “ممثلة وفنانة موهوبة بجد و بتحب الفن بجد وكونها ستعود هو شئ عظيم جد”.

أنا ضد فكرة التريند”

وتابع الفنان محمد صبحي، “ أنا ضد فكرة التريند”، مؤكدا أن كل السوشيال ميديا وهم و"الحقيقة الوحيدة اللي بيخش تلك المواقع هو من يستفيد منها".

وأشار محمد صبحي إلى انا لن أعرض الأعمال على المنصات، وسأعرضها عبر القنوات الرسمية"، معلقا “المشكلة مش فيا ولكن المشكلة في المنصات اللي تقبل أعمالي، وهناك منصات محترمة وتنقي أعمالها بعناية”.