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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلميع الجزمة.. محمد هنيدي يروي قصص تعرضه للنصب

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي

كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل مرحلة الطفولة ودخول الجامعة، مؤكدا انه تعرضت لمحاولات نصب كثيرة في هذه المرحلة، وبالتحديد في مرحلة التعليم الثانوي.

 

وأضاف محمد هنيدي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة cbc، مساء اليوم الجمعة، أنه من بين هذه محاولات النصب الناجحة في مرحلة الثانوية، “شخص نصب عليا في تلميع الحذاء، واخذ مني مبلغ كبير مقابل هذا الأمر” .


وأوضح الفنان محمد هنيدي، أنه :"تعرضت لمحاولات نصب كثيرة وبعضها نجح بشكل كبير، وانا بحب المع الحذاء، وجاء شخص وقال لي هلمع الجزمة بتاعتك وتقعد ٣ شهور، بمقابل ثلاث جنيهات".

وتابع الفنان محمد هنيدي، أنه :"الكلام ده كان في مرحلة الثانوية، والطبيعي اصلا المقابل المادي يكون ربع جنيه، ووافقت وضحك عليا في الفلوس، وبعد خمس دقائق الجزمة اتوسخت عادي".


فيما قال الفنان محمد هنيدي، إنه قام بشراء شقة في العجمي بـ 10 جنيهات، موضحًا أنه كان يتمنى الحصول على غرفة، وكرم ربنا عليه وفر له شقة بـ 10 جنيهات.

ولفت هنيدي، إلى أنه في أثناء سيره في الشارع، ومعه أحد الأصدقاء، قال له إنه يمتلك شقة دور أرضي، وعرض عليه الشراء، وبعد أن أكد له انه لا يمتلك أموالا حصل على 10 جنيهات وكتب له الشقة، وبعد ذلك قام بتقسيط ثمن الشقة.

وتحدث عن موقف مرعب له أثناء شراء فيلا، وقال " كان معايا الفنان محمود عبد الغفار، وكنا نتحدث عن شراء فيلا وقال إنه يعلم مكان فيلا، وعندما ذهب معه هو وزوجته وجدها مغلقة".

وأشار إلى أنه دخل الفيلا من فوق البوابة، وكان سيضرب لولا أن وجد سيدة كبيرة شاهدته فى التلفزيون.
قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولي.. الموضوع ده مبقاش يشغلني".

وعرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.

قال هنيدي، إنه في أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى يا حمادة عايزينك في شوت".
 

محمد هنيدي اخبار التوك شو دخول الجامعة التعليم الثانوى منى الشاذلى

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