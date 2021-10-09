بـ إجراءات احترازية وتحية العلم .. انطلاق الدراسة في 328 مدرسة بكفر الشيخ|صور

انتظمت العملية التعليمية في 328 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، في حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غداً الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وتفقد المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، عدداً من المدارس، منها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة الزهور للغات، ومدرسة القنطرة الابتدائية ، ومدرسة الحمراوي لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وشهدت قيادات التعليم تحية العلم وتوزع الكتب على والطالبات في شنط هدية لهن، بحضور الدكتور سامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وحسانين إبراهيم حسنين، مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية ، ومجدي أبو العنين ، مدير إدارة التعليم الفني بإدارة شرق، وخالد حسان ،متابعة إدارة شرق، والسيد عبدالسلام مدير المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، جمال هلال وكيل المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وقال المهندس خالد البربري، وكيل المديرية، إن الدراسة اليوم السبت بدأت في 328 مدرسة، واطمأن على استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وانطلقت اللجان لمتابعة المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، مشيراً إلى أن اللجان تضم قيادات المديرية والمتابعة والاقسام والادارات المتعددة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على سلامة الطلاب والطالبات.



وأضاف البربري، أن التزام الطالبات والطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، أمر يستحق الإشادة ،ناصحا الطلاب والطالبات بالاستمرار في الالتزام بذلك حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم والمعلمين، موجها الشكر والتحية لكل أبنائنا الطلاب الذين حرصوا على الحضور، موجهاً الشكر للعاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، لتوزيع الكتب في «شنط» هدايا على الطالبات.



وأضاف المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، أن المدرسة الثانوية الصناعية من المدارس المتميزة في كفر الشيخ ، لافتاً إلى أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدارس بالإدارات التعليمية، بالإضافة لزيارتها المفاجئة للمدارس، ومتابعات وزيارات مديري الإدارات التعليمية واللجان للمدارس.



وهنأ الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، الطلاب بالعام الدراسي الجديد والذي واكب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً متميزاً هذا العام، مطالباً الطلاب والمعلمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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