رعاية الكبد :اجراء 710عمليات جراحية و3580 كشفا مجانيا لغير القادرين خلال سبتمبر

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري توقيع الكشف الطبي بالجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين ، علي 3580 مريضا ، واجراء 521 حالة منظار ، وعمل 375 اشعه فيبروسكان ، واجراء 932 حاله أشع’ موجات صوتية ، وعمل 26 حالة اشعة X RAY واجراء 444 حالة اشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر سبتمبر 2021 .



وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين إجراء 43 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و 71 عملية جراحية متنوعة بينهم 42 جراحة استئصال مراره بالمنظار و16 جراحات للسمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالمعدة و3 جراحات فتق و4 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال زائدة دودية وجراحة استئصال طحال و3 جراحات استئصال ورم بالقولون و3 جراحة اصلاح فتق إربي وجراحتين استئصال وحمه من الكبد.



أضاف أنه تم اجراء 1454 تحليل طبي للمرضي وتقديم تطعيم فيروس 1602 بي وتقديم علاج متنوع لعدد 1009 مريضا من غير القادرين.