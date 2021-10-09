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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير خدمات مميكنة ومتميزة.. وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان مجمع الزقازيق النموذجي

وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ الشرقية

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين واللواء احمد سليمان القائم بأعمال رئيس مصلحة الدمغة والموازين، منذ قليل مجمع خدمات نموذجى بمدنية الزقازيق.

 

وأكد وزير التموين أن المجمع يقدم جميع خدمات وزارة التموين مثل "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين "، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمع النموذجي بالزقازيق هو ثانى مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجى أيضا خلال الأسابيع الماضية فى بورسعيد وهذا المجمع يتضمن جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.‪ 

محافظ الشرقية يستقبل المصيلحي لافتتاح المكتب النموذجي لخدمات وزارة التموين.. اليوم

 

وأشار إلي أنه من المقرر ان يشمل المجمع علي تقديم جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وخدمات البطاقات التموينية وتلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك وتلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، بما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.

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التموين الشرقية الداخلية وزير التموين حماية المستهلك التحول الرقمي محافظ الشرقية التجارة

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