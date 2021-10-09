بالصور.. رئيس جامعة الأزهر والطلاب يستقبلون العام الدراسي بالنشيد الوطني والهدايا

نظمت جامعة الأزهر احتفالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022م بدأت فعالياتها بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية من أمام إدارة الجامعة بمدينة نصر بحضور جميع قيادات الجامعة.



وفي البداية قدم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكون عامًا موفقًا لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



وقدم رئيس الجامعة التهنئة أيضًا بمناسبة حلول الذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إضافة إلى تقديم التهنئة بقرب حلول ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام.



وحث رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة خصصت نقاط للتطعيم متعددة بمختلف الأماكن؛ تيسيرًا على جميع منسوبي الجامعة.



وقام رئيس الجامعة بجولة سيرًا على الأقدام داخل الحرم الجامعي، وقام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات، " مصريين ووافدين" عند البوابة الرئيسية لكلية التربية.



وقام بزيارة لكلية الإعلام، مقدمًا لهم التهنئة ببدء العام الدراسي، لافتًا إلى أن كلية الإعلام تعد من الكليات المتميزة، خاصة أنها خرجت من رحم كلية اللغة العربية، محذرًا الطلاب من الانسياق وراء الشائعات المضللة، مطالبًا الجميع بالجد والاجتهاد مع بدء العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.