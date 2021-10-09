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رئيس التحرير
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تعليم

ليصل عددها 41 فصلا

محافظ أسيوط: فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات لرياض الأطفال

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تمت الموافقة على فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين طبقا لقواعد القبول المنظمة وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وايجاد الحلول العاجلة للاعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والنزول بسن القبول للاطفال بتلك المدارس وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم .

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كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور في وقت سابق بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتم الموافقة على فتح 15 قاعة جديدة بالاضافة الى 26 قاعة قد تم فتحها لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها .


يذكر ان محافظ أسيوط وافق فى وقت سابق على فتح 16 قاعة جديدة بعدد 7 مدارس خاصة على مستوى المحافظة بالاضافة الى 4 قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة والتي تقدم الممثل القانوني لها بطلب للجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها وتمت معاينتها من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الخاص ومسئول التعليم الخاص بهيئة الابنية التعليمية وموجه عام رياض الأطفال والشئون القانونية بالتعليم الخاص وممثل أصحاب المدارس وتتضمن 3 قاعات بمجموعة مدارس 30 يونيو منهم 2 قاعة للغات وقاعة للقسم العربي فضلا عن 8 قاعات بروضة مدرسة المستقبل الخاصة منهم 7 قاعات للغات وقاعة للعربي بالإضافة إلى قاعة بروضة مدرسة الفرنسيسكان الخاصة وقاعة بروضة مدرسة طلائع المستقبل وقاعتان بروضة مدرسة سان مينا وقاعة بروضة مدرسة السلام بمنفلوط ، لافتا الى انه جارى إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة ومدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة  على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي الحالى 2021 / 2022 لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" وسد العجز في المدارس الرسمية بالمحافظة مع تزايد الاقبال الكبير عليها من الطلاب.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رياض الأطفال فتح فصول تعليم أسيوط المدارس الرسمية بأسيوط

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