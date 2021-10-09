كيكي حبيبي.. أحمد صلاح حسني يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر.



ونشر أحمد صلاح، صورة تجمعه مع كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا كيكي يا حبيبي".

ويحتفل الفنان أمير كرارة، غدا الأحد، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، فهو من مواليد 1977.

يقدم الفنان أمير كرارة، برنامج "سهرانين" في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.



يذكر أن أخر أعمال الفنان أمير كرارة، كان مسلسل "نسل الاغراب"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيرا.