خرج يشتري لبس المدرسة بقاله يومين .. اختفاء طالب إعدادي في سوهاج

أبلغ أب ثلاثيني باختفاء نجله الطالب بالصف الثاني الإعدادي، حيث ذهب لشراء ملابس المدرسة، ولم يعد إلى منزله، وذلك بقرية مشطا بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من أب ثلاثيني من ابناء قرية مشطا دائرة المركز، باختفاء ابنه وتغيبه عن المنزل دون أية أسباب تُذكر.

وبالانتقال والفحص تبين اختفاء طالب يُدعى “علي. ف. ع - 14 عامًا - طالب بالصف الثاني الإعدادي - يقيم ناحية قرية مشطا دائرة مركز طما”، بعدما خرج من منزل أسرته متوجهًا إلى المحال التجارية لشراء ملابس المدرسة، حيث إنه يدرس بالصف الثاني الإعدادي.

بسؤال والده أفاد بعدم وجود أية خلافات أسرية بالمنزل ولم يحدث، مُشيرًا إلى أن نجله متغيب منذ يومين ولا يعلم شئ عنه، كما أنه لم يتواصل مع أحد من أصدقاءه منذ لخظة تغيبه عن المنزل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.