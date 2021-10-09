أهلي 2005 يفوز على الشرقية للدخان 3-2 في افتتاح بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2005، على ضيفه الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - طارق فوزي.

الوسط: أحمد وحيد - محمد رأفت - يوسف عفيفي.

الهجوم: أحمد عزت - محمد محمود «الوحش» - أحمد فكري.

وشارك سيف أيمن بدلًا من يوسف عفيفي، وفارس خالد بدلًا من أحمد عزت، وعمرو خالد بدلًا من يوسف جمال.

افتتح الشرقية للدخان التسجيل خلال الدقيقة ٤٢ من زمن المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني تعرض طارق فوزي الظهير الأيسر لـ«أهلي 2005» للطرد، بعدما عرقل مهاجم الشرقية للدخان وهو في طريقه إلى المرمى، وبعد الطرد بلحظات نجح عبد الله بستانجي في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٥٣، بعد مراوغة أحد المدافعين وتسديدة صاروخية في المرمى.

وفي الدقيقة ٦٢ سجل أحمد عزت الهدف الثاني لـ«أهلي 2005» برأسية، قبل أن يضيف يوسف جمال الهدف الثالث بتسديدة مباشرة من الركلة الركنية في الدقيقة ٦٥، وقلص بعدها الشرقية للدخان الفارق في الدقيقة ٧٣، بعد انفراد أحد المهاجمين بحارس الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٣-٢.

فريق أهلي 2005 بقيادة مديره الفني شريف عبد الفضيل حصد بذلك أول ٣ نقاط، في مشاركته الأولى ببطولة الجمهورية، حيث سبق له فقط المشاركة في بطولة منطقة القاهرة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج مميزة لكي ينافس على تحقيق اللقب.

وخاض فريق 2005 بالأهلي سلسلة مباريات ودية خلال فترة الإعداد، بهدف تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل الدخول في المنافسات الرسمية ببطولة الجمهورية، حيث فاز على النصر للتصدير بنتيجة ١٢- صفر، وعلى سيراميكا كليوباترا ٣- صفر، وتعادل مع النجوم سلبيًّا، ثم فاز على دجلة ٢-١، وأخيرًا على مصر المقاصة ٢- صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.