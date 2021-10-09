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رياضة

الخطيب يشيد بالروح القتالية للاعبي الأهلي بعد الفوز بالبطولة العربية لكرة السلة

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال والجهاز الفني والإداري، بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت بالإسكندرية.

 

وأشاد الخطيب، بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال مشوار البطولة، التي حقق فيها الأهلي الفوز في جميع مبارياته والتتويج باللقب بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 78/66.

 

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن الفوز بالبطولة العربية هو مجرد بداية، ويحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في المرحلة المقبلة للتتويج بالمزيد من البطولات وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وكل عناصر المنظومة، للاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

 

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الأولي في تاريخه وذلك إثر تغلبه علي الكويت الكويتي.

 

وفاز الأهلي علي الكويت الكويتي بنتيجة 78/66في المباراة النهائية التى جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب الصالة المغطاة في برج العرب ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين والتى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى.


وحقق الكويت الكويتي الفوز في الفترة الأولي 23-20 وواصل تقدمه في الثانية 36-35 وعاد الاهلي في الفترة الثالثة بالفوز 63-49 قبل أن يحسم المباارة في الفترة الرابعه 78-66.

محمود الخطيب الأهلى الكويت الكويتي النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي

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