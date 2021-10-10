حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

حياة النجوم والمشاهير خلف الكاميرا دوماً ما حملت أسرار ومفاجآت لم تصل للجمهور، كواليس خاصة يعيشها النجم بمفردة برفقة قلة قليلة من دائرة المعارف والأهل والأصدقاء حوله، بحلوها ومرها، البعض يحكي عنها بأريحية ولا يخفيها عن الجمهور، والبعض يتحفظ على الذكريات والكواليس لنفسه .

قصتنا اليوم عن العندليب عبد الحليم حافظ و شريهان نجمة الفوازير، فرغم أنها اشتهرت بعد وفاة عبد الحليم حافظ، إلا أن هناك حقيبة ذكريات تحتفظ بها مع العندليب، خاصة لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعه بشقيقها عمر خورشيد .

كانت شريهان طفلة نشأت في بيت فني، شقيقها عمر خورشيد كان نجماً لامعاً، وبحكم الأخوة فكانت تلتقي بالعديد من النجوم باستمرار، كان منهم العندليب الراحل الذي رأى فيها الموهبة منذ طفولتها وحاول جاهداً إعطائها فرصة لتخوض مجال التمثيل وهي في سن صغيرة .

في لقاء قديم ببرنامج ليلتي ، روت النجمة شريهان تفاصيل علاقتها بالعندليب الراحل، حيث أكدت أنه كان على علاقة طيبة مع شقيقها عمر خورشيد، والاثنان كانا يعانيان من أمراض ليس لها علاج، لكنهما كانا " أكبر من المرض" على حد قولها، وتعاملا مع مرضهما بسخرية و " تريقة" .

شريهان روت أن العندليب رشحها للمخرج والمنتج رمسيس نجيب لتقدم دور في إحدى الأفلام، وطلب من عمر خورشيد عدم الاستهتار بموهبة شريهان والاهتمام بها، قائلة :" وكان بالنسبة ليا أبويا، وكان شايف ومن أنا طفلة خسارة إني ما مثلش، وقال لأخويا عمر خورشيد كتير عشان أمثل".

وتابعت شريهان :" عبد الحليم أذكى شخص عرفته في حياتي ، لكنه كان دايما حزين، كانت السفرة مليانة كل أنواع الأكل وهو بياكل حتة جبنة وممنوع يأكل غيرها، كان يغني أغاني للحب والعشاق لكنه مكنش عنده حبيبة و زوجة، عبد الحليم لسه مماتش لسة عايش معانا وإحنا عايشين عليه " .

وقالت شريهان عن علاقتها بـ العندليب :" كان بيحبني جدا وبيدلعني جدا جدا، كان بالنسبالي أبويا، ولما كبرت فهمت أنه كان دايما حزين وفي حاجة نقصاه " .