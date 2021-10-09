ضبط أقراص مخدرة وسجائر إلكترونية ونقد أجنبى مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من النقد الأجنبي والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات وقانون الاستيراد والتصدير.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج إشتبه سالم عابد ابراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية المعينة علي الخط الأخضر فى الراكب ا . ا . م مصري الجنسية يحمل 4 حقائب كبيرة وواحدة تروللى ولاب توب بدا عليه الارتباك الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف امير محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فؤاد حامد مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 57 شريط لأقراص الترامادول المخدرة 150 مليجرام و4 شرائط لأقراص ترامادول المخدرة 200 مليجرام بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 610 قرص ترامادول المخدرة ، و 21 ألف دولار أمريكى و 350 عبوة سجائر الكترونية وقطع غيارها ومستلزماتها مخبأة داخل علب الشيكولاته وداخل سجادة والجوارب وسلمجيوب الملابس بحقائبه .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 160 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .