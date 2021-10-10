عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة مطور برامج.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- في إطار تعاونها مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA- عن وظيفة مطور برامج (Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.

 

وأوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA  بالنمسا، ومن المتوقع أن يتولى المرشح مهام وظيفته في 1 نوفمبر 2021 (أو في أقرب وقت ممكن لاحقا).

 

وأشارت إلى أن المرشح المختار سيعمل بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديد فترة العقد فيما بعد، ويمكن له أيضا العمل لبعض الوقت.


ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط على هذا الرابط.

 

txt

وزير التعليم العالي: سنتخلص من الكتاب الجامعي واستبداله بـ الرقمي قريبا

txt

أول رد من وزير التعليم العالي على صورته مع طالبة جامعية لا ترتدي كمامة|فيديو

 

أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي وزير التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

توجيهات أبوية من وزير التعليم العالي لطلاب جامعة عين شمس في اليوم الأول للدراسة

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد

التعليم العالي: أكثر من 3 ملايين طالب عادوا للدراسة بالجامعات بشكلها التقليدي اليوم

وزير التعليم العالي يلتقط السيلفي مع طلاب جامعة عين شمس في اليوم الأول للدراسة

وزير التعليم العالي: 7 طلاب من كل 10 تم تطعيمهم بالجامعات

وزير التعليم العالي: مليون طالب حصلوا على لقاح كورونا حتى الان

وزير التعليم العالي يطمئن على الطلاب والإجراءات الاحترازية في اليوم الأول للدراسة بجامعة عين شمس .. صور

ترشيحاتنا

دعاء لكل مهموم ومديون من رسول الله

سعر الذهب اليوم 10- 10- 2021

هل تواجه شركة فيس بوك أزمة غير مسبوقة ؟ باتريك تاكر يجيب

دعاء العام الدراسي الجديد.. أدعية للأبناء بالنجاح والتوفيق

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

من داخل منزله.. احتفال أسرة بيج رامى بعد التتويج بمستر أوليمبيا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ضيعت عمري في الزمالك .. جنش ينهار فى البكاء على الهواء

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ