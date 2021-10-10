أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة مطور برامج.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- في إطار تعاونها مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA- عن وظيفة مطور برامج (Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.

وأوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا، ومن المتوقع أن يتولى المرشح مهام وظيفته في 1 نوفمبر 2021 (أو في أقرب وقت ممكن لاحقا).

وأشارت إلى أن المرشح المختار سيعمل بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديد فترة العقد فيما بعد، ويمكن له أيضا العمل لبعض الوقت.



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