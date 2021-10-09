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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: نناشد أولياء الأمور بسرعة تلقي لقاح كورونا حماية لأبنائهم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارتي الصحة والتربية والتعليم، تناشدان جميع أولياء أمور طلاب المدارس، الدارسين بالصفوف من “رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والفنية”، بسرعة التوجه لأقرب مركز من مراكز لقاحات كورونا المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ لأخذ لقاح فيروس كورونا، حماية لأنفسهم وأبنائهم، وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تقرر- بالتعاون مع وزارة الصحة- تعديل مدة غلق الفصول أو المدارس أو العزل، في حالة ظهور كورونا، قائلا: “قررنا أن تكون مدة الغلق 14 يوما فقط، بد لا من 28 يوما؛ وذلك حرصا على صالح الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم وتحصيلهم الدراسي”.

حالات غلق المدارس أو الفصول بسبب كورونا

حدّدت وزارة التربية والتعليم حالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية بسبب كورونا فيما يلي :

  • في حالة حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل في المدرسة خلال أسبوعين : يتم غلق الفصل لمدة 14 يومًا.
     
  • في حالة غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق المدرسة 14 يومًا.
     
  • في حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة أخرى بنفس المجمع : يغلق مجمع المدارس 14 يومًا.
     
  • عند فرض حجر صحي على القرية او المدينة : يتم غلق مدارس القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.
     

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصل في العام الدراسي الجديد.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 سيعزل في غرفة العزل بالمدرسة فورا ، على أن يتم استدعاء ولي امره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في حالة الاشتباه في اصابة الطالب بـ كورونا ، يتم فورا عزله منزليا لمدة اسبوعين على الاقل، مع ابلاغ الادارتين “التعليمية والصحية” بذلك؛ لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم ، إلزام جميع المتواجدين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، انه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن الـ12 سنة، حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس، ويمكن ارتداء واقي الوجه الـ“فيس شيلد”.

 

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المتواجدين في المدارس بغسل الأيدي بشكل مستمر، واستخدام الكحول.

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