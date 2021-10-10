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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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وزيرة التجارة والصناعة تكشف حديث الرئيس السيسي مع العارضين في معرض تراثنا .. فيديو

صدى البلد

أعربت الدكتورة نفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن سعادتها الغامرة بإطلاق معرض " تراثنا  للحرف اليدوية  والمنتجات التراثية " 2021 ، قائلة : سعيدة جداً الحمد لله"، مشيرة إلى أن أكبر دعم لاصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو وجود الرئيس السيسي في  إفتتاح المعرض اليوم، معقبة: " وجود الرئيس ودعمه وحرصه على إفتتاح  معرض تراثنا هو سبب السعادة اللي إحنا فيها".

وأِشارت نفيين جامع في  مداخلة  هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، إلى أن الدولة  تهتم بتقديم الخدمات المالية والفنية والغير مالية، والمساعدة في التسويق وغير ذلك، مشيرة إلى أن عقد المعرض في عامه الثالث وبحضور الرئيس السيسي للإفتتاح يمثل أكبرتقدير وأهم رسالة لاصحاب هذه المشروعات، معقبة: " النهاردة الرئيس أثناء تفقد المعروضات كان حريصاً على التواصل معهم  وسؤالهم عن مايحتاجونه في الفترة المقبلة وماذا ينقصهم ؟  "

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة أن ردود  أفعال اصحاب المعروضات على أسئلة الرئيس كان بالاجماع  أنهم سعداء بتواجده بينهم، قائلة : "كلهم قالوله بالاجماع سعداء لوجود حضرتك معانا ومكنوش عاوزين يطلبوا حاجة بعد زيارة الرئيس".

وأردفت الدكتورة نيفيين جامع أن هناك بعض المطالب والاقتراحات التي ساقها اصحاب الحرف في معارض حديثهم مع الرئيس والتي من ضمنها أن يكون هناك إهتماماً بالتعليم الفني وتعليم الحرف اليديوية بها.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك أيضاً مطالب  أخرى تتعلق بتيسيرات  التمويل وفترات السداد لتكون أكبر لتتناسب مع دورة العمل الخاصة بالمنتجات "

واستطردت نيفيين جامع أن الرئيس السيسي قال لها : " كل طلباتهم لازم تدريسيها بقدر من العناية والاهتمام بهم أكبر في كل طلباتهم ". 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت،  معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية. 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب. وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.

وزيرة التجارة والصناعة معرض تراثنا الرئيس السيسي الدكتورة نفيين جامع ذوي الاحتياجات الخاصة

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