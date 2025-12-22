طاهر يتعافى من آلام الركبة.. أحمد حسن يكشف عن موقف المصابين في الأهلي

كشف الإعلامي احمد حسن عن موقف اللاعبين المصابين في النادي الأهلي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب احمد حسن :"موقف المصابين في الأهلي:

طاهر يتعافى من آلام الركبة.. وأحمد عبدالقادر يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بسبب العضلة الخلفية.. وكريم فؤاد يواصل التأهيل من الإصابة في الركبة"



يواصل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب فرع الأهلي بمدينة نصر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن عبد القادر بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له للتخلص من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات الجماعية.

هذا ويواصل الفريق تدريباته الجماعية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة غزل المحلة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس عاصمة مصر.