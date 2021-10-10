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رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية وباكستان تختتمان مناورة عسكرية مشتركة في بحر العرب..فيديو

صدى البلد

اختتمت القوات المشاركة في مناورات "نسيم البحر 13"، بمشاركة القوات البحرية من المملكة العربية السعودية وباكستان في مياه بحر العرب.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اختُتمت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "نسيم البحر -13"، بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الباكستانية في مياه بحر العرب، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

وأضافت أن المناورات جاءت "في إطار تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

ونقلت الوكالة عن اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي قائد التمرين قوله "سفن جلالة الملك المشاركة في التمرين، نفّذت العديد من العمليات البحرية المختلفة، بين القطع البحرية السعودية والباكستانية، كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية، والحرب الإلكترونية، وحرب الألغام والتشكيلات البحرية".

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زقال العنزي إن لتدريبات اشتملت على التعامل مع هجوم الزوارق السريعة، وتدريبات مختلفة على سطح السفن أثناء الإبحار، واختتمت العمليات البحرية برماية الصواريخ من السفن، ومقاتلات القوات الجوية على الأهداف المتحركة والثابتة، على المدى المتوسط والبعيد وما وراء الأفق

واللواء ساجر إن التمرين حقق جميع الأهداف المرسومة والمخطط لها، وأظهر المشاركون من القوات البحرية والجوية السعودية في التمرين احترافية وجاهزية قتالية عالية، وإتقاناً لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين من أجل تحقيق أهداف التمرين المختلفة، كتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين، وتعزيز العمل المشترك ما بين القوات البحرية، والقوات الجوية لمساندة العمليات البحرية، لسفن جلالة الملك في مسرح عملياتها في بحر العرب.

وأشارت الوكالة إلى  أن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، تابع مجريات التمرين، والتقى بالمشاركين وحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما يدل على أهمية هذا التمرين؛ لتوثيق أواصر التعاون العسكري بين البلدين، والذي يعتبر النسخة الثالثة عشرة من سلسلة مناورات "نسيم البحر" بين القوات البحرية للبلدين.

السعودية باكستان بحر العرب نسيم البحر 13 مناورات

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