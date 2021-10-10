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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير : شركة جوجل تبحث عن بديل لواتسآب وتريد إشراك آبل

تقارير: شركة جوجل
تقارير: شركة جوجل تبحث عن بديل لواتسآب وتريد إشراك آبل

كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير خدمتها الجديدة للرسائل RCS على جميع هواتف الأندرويد، لتكون بديلة لتطبيق واتسآب من خلال خلق نظام مفتوح لا يحتاج للتثبيت لجميع مصنعى الهواتف الذكية بما فيهم شركة آبل. 


وبحسب تقرير من موقع Phone Mantra فإن جوجل قد دعت بالفعل شركة آبل الأمريكية لاستخدام نظام خدمة الرسائل RCS بالإضافة إلى دعوة عدد من الشركات الأخرى. 

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وتعد خدمة رسائل RCS من جوجل منافس أساسي لتطبيق مثل واتسآب الذي يصل عدد مستخدميه لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، حيث تتميز  باحتوائها على عدد من الخصائص أهمها ميزة تشفير الرسائل من طرف إلى طرف end-to-end encryption، كما تسمح للمستخدمين بإضافة الصور وإرسالها مباشرة عبر التطبيق فى نفس الوقت.


كما تنافس رسائل RCS  الرسائل فى  تطبيق iMessage لهواتف آيفون وكذلك تطبيق واتسآب حيث أنه عند إطلاق خاصية التشفير على تطبيق Google Messages فإن تطبيق Google Messages ، سيتميز بأنه التطبيق الأكثر أمانا من أى تطبيق مراسلة آخر.


ويمكن للمستخدمين  من خلال خدمة رسائل RCS  مراسلة أي مستخدم في أي مكان عن طريق إرسال  الرسائل  للأصدقاء والعائلة بالإضافة إلى الرسائل العائلية وصور GIF ورموز تعبيرية وملصقات وفيديوهات ورسائل صوتية، كما أنها مناسبة لكل هواتف أندرويد. 
   
 

شركة جوجل خدمة رسائل RCS تطبيق واتسآب شركة ابل هواتف اندرويد

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