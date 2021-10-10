تقارير : شركة جوجل تبحث عن بديل لواتسآب وتريد إشراك آبل

كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير خدمتها الجديدة للرسائل RCS على جميع هواتف الأندرويد، لتكون بديلة لتطبيق واتسآب من خلال خلق نظام مفتوح لا يحتاج للتثبيت لجميع مصنعى الهواتف الذكية بما فيهم شركة آبل.



وبحسب تقرير من موقع Phone Mantra فإن جوجل قد دعت بالفعل شركة آبل الأمريكية لاستخدام نظام خدمة الرسائل RCS بالإضافة إلى دعوة عدد من الشركات الأخرى.



وتعد خدمة رسائل RCS من جوجل منافس أساسي لتطبيق مثل واتسآب الذي يصل عدد مستخدميه لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، حيث تتميز باحتوائها على عدد من الخصائص أهمها ميزة تشفير الرسائل من طرف إلى طرف end-to-end encryption، كما تسمح للمستخدمين بإضافة الصور وإرسالها مباشرة عبر التطبيق فى نفس الوقت.



كما تنافس رسائل RCS الرسائل فى تطبيق iMessage لهواتف آيفون وكذلك تطبيق واتسآب حيث أنه عند إطلاق خاصية التشفير على تطبيق Google Messages فإن تطبيق Google Messages ، سيتميز بأنه التطبيق الأكثر أمانا من أى تطبيق مراسلة آخر.



ويمكن للمستخدمين من خلال خدمة رسائل RCS مراسلة أي مستخدم في أي مكان عن طريق إرسال الرسائل للأصدقاء والعائلة بالإضافة إلى الرسائل العائلية وصور GIF ورموز تعبيرية وملصقات وفيديوهات ورسائل صوتية، كما أنها مناسبة لكل هواتف أندرويد.



