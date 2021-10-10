شبانة يكشف أسباب فشل انتقاله للإسماعيلي ويؤكد: "أتمنى أن يساعدني الزمالك لإعارتي في يناير"

أكد محمود شبانة، لاعب الزمالك، أنه تفاجئ بإيقاف القيد داخل الأبيض.

وقال شبانة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فوجئنا بإيقاف الزمالك فترتين، كان هناك مفاوضات من أكثر من نادي وعلى رأسهم الإسماعيلي".

وأكمل: "يحيى الكومي تحدث معي واتفقنا على كل شئ من أجل الانتقال للإسماعيلي لكن حدثت متغيرات قبل إغلاق القيد بساعتين جعلت الصفقة لم تتم".

وأضاف: "اتواجد مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل، لا توجد مباريات كثيرة حتى الانتقالات الشتوية، مستمر مع الفريق وسأتدرب".

وأتم: "أتمنى الزمالك يساعدني للخروج معارا في يناير، ماحدث سيجعلني خارج المنتخب ببطولة كأس العرب".