لفتة إنسانية رائعة .. بيج رامي يهدي لقب مستر أولمبيا لمنافسه الراحل

سطر البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة كمال الأجسام، بعدما توج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم اليوم في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد.

وفي لفتة انسانية رائعة قام بيج رامي بإهداء لقب مستر اولمبيا الي الأمريكي جورج بيترسون الذي توفي قبل انطلاق البطولة بايام معدودة ولم يتم الكشف عن سبب وفاة بيترسون البالغ من العمر 37 عاماً والذي كان يستعد للمشاركة بطولة ماستر أولمبيا.

وأعلنت بطولة "مستر أولمبيا" العالمية لكمال الأجسام خبرا صادما، قبل انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، التي يحمل المصري بيج رامي لقبها.

وقال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ننعى ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الأمريكي جورج بيترسون غير المتوقع، لقد كان بطلاً داخل المنصة وخارجها، تعازينا لأسرته وكل عشاق ومحبي هذا البطل الذي يعد أحد أفضل الرجال على الإطلاق".

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا الموسم الماضي، بعد تغلبه على فيل هيث وبراندون كوري، والإيراني هادي شوبان ووليام بوناك وغيرهم من النجوم الذين تألقوا على مسرح أولمبيا على مدار السنوات العشر الأخيرة.