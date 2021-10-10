عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

صدى البلد

أكد ممدوح السبيعي بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي" أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي براندون كيري صاحب لقب عام 2019 والإيراني هادي شوبان والغاني ويليام بوناك والأمريكي هانتر لابرادا والأمريكي نيك والكر ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي عقب التتويج باللقب: "في البداية أنا أهدي هذا اللقب للأسطورة الراحل جورج بيترسون الذي توفى قبل ساعات من انطلاق مسابقة مستر أولمبيا ولقد كان أسطورة وبطل كبير داخل وخارج الرياضة، وأيضا أريد أن أهدي هذا اللقب لصديقي رضوان الكواتيحي الذي توفى والده قبل ساعات من مستر أولمبيا وأصر على التواجد معه ودعمي نحو حلمي".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي ومدربين وجماهير مصر الكبيرة وكل من يساعدني ويساندي في مشواري".

وتابع: "هدفي دائما هو أن أكون قادرا على هزيمة نفسي وأن أجعل الجماهير سعداء وبلدي فخورة بي، وأعتقد أن الشتاء سيظل قادما لسنوات جديدة وأن أحافظ على لقب لسنوات قادمة".

وواصل: "كنت أعرف أن المنافسة ستكون مع براندون وهو بطل كبير وقاتل مثلي نحو اللقب الثاني، لكني لا أنظر للمنافسين ودائما هدفي هو هزيمة نفسي وأن أصبح أفضل كل يوم".

وأوضح: "مصر لم تنام لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول وتم استقبالي بشكل رائع وكانت هناك ما يقرب من 400 ألف شخص حولي في الشارع وأرى الفرحة في عيونهم جميعا".

وأتم: "أنا فخور أنني حققت حلمهم جميعا وحلمي الشخصي فأنا لا أعرف المستحيل وداخل وخارج الرياضة وكتبت التاريخ في الشرق الأوسط، ولقب مستر أولمبيا فخر كبير وأنا سعيد بما حققته".
وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وقد سيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.

بيج رامي ولاية فلوريدا الأمريكية أول تعليق كمال الأجسام ولاية فلوريدا الأمريكي جورج بيترسون ممدوح السبيعي مستر أولمبيا

ترشيحاتنا

دعاء لكل مهموم ومديون من رسول الله

سعر الذهب اليوم 10- 10- 2021

هل تواجه شركة فيس بوك أزمة غير مسبوقة ؟ باتريك تاكر يجيب

دعاء العام الدراسي الجديد.. أدعية للأبناء بالنجاح والتوفيق

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

من داخل منزله.. احتفال أسرة بيج رامى بعد التتويج بمستر أوليمبيا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ضيعت عمري في الزمالك .. جنش ينهار فى البكاء على الهواء

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ