أحلى من المحلات.. طريقة عمل ناجتس دجاج في المنزل

ناجتس دجاج من الأطباق التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص و بالأخص الأطفال، فيتميز ناجتس دجاج بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائه من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ناجتس دجاج في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات..

مقادير ناجتس دجاج



نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

نصف كيلو بطاطس مسلوقة و مهروسة

بودرة بصل

بودرة ثوم

بصل مبشور

بهارات

بيضة

1 ملعقة كبيرة نشا

بقسماط ناعم

ملح

فلفل أسود

الوجه بيض

زيت للقلي

بقسماط



طريقة تحضير ناجتس دجاج:



- يخلط الدجاج المفروم مع البطاطس والتوابل والبصل المبشور والبيضة والنشا والبقسماط والملح والفلفل الأسود.

- يفرد الخليط على بقسماط ويرش بالبقسماط ويشكل بالقطاعات حسب الرغبة.

- يمكن أن يقلب في البيض ثم البقسماط.

- يحفظ في الفريزر أو يقلى في الزيت.