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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل ناجتس دجاج في المنزل

ناجتس دجاج
ناجتس دجاج

ناجتس دجاج من الأطباق التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص و بالأخص الأطفال، فيتميز ناجتس دجاج بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائه من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة  طريقة عمل ناجتس دجاج في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات..

مقادير ناجتس دجاج


نصف كيلو دجاج فيليه مفروم 

نصف كيلو بطاطس مسلوقة و مهروسة 

بودرة بصل 

بودرة ثوم 

بصل مبشور

 بهارات 

بيضة 

1 ملعقة كبيرة نشا 

بقسماط ناعم 

ملح 

فلفل أسود 

 

الوجه بيض 

زيت للقلي 

بقسماط 


طريقة تحضير ناجتس دجاج:


- يخلط الدجاج المفروم مع البطاطس والتوابل والبصل المبشور والبيضة والنشا والبقسماط والملح والفلفل الأسود.

- يفرد الخليط على بقسماط ويرش بالبقسماط ويشكل بالقطاعات حسب الرغبة.

- يمكن أن يقلب في البيض ثم البقسماط.

- يحفظ في الفريزر أو يقلى في الزيت.

 

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