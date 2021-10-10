أحلى من المحلات.. طريقة عمل ناجتس دجاج في المنزل

ناجتس دجاج من الأطباق التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص و بالأخص الأطفال، فيتميز ناجتس دجاج بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائه من المحلات و المطاعم.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ناجتس دجاج في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات..
مقادير ناجتس دجاج
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
نصف كيلو بطاطس مسلوقة و مهروسة
بودرة بصل
بودرة ثوم
بصل مبشور
بهارات
بيضة
1 ملعقة كبيرة نشا
بقسماط ناعم
ملح
فلفل أسود
الوجه بيض
زيت للقلي
بقسماط
طريقة تحضير ناجتس دجاج:
- يخلط الدجاج المفروم مع البطاطس والتوابل والبصل المبشور والبيضة والنشا والبقسماط والملح والفلفل الأسود.
- يفرد الخليط على بقسماط ويرش بالبقسماط ويشكل بالقطاعات حسب الرغبة.
- يمكن أن يقلب في البيض ثم البقسماط.
- يحفظ في الفريزر أو يقلى في الزيت.