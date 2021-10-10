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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيروس كورونا..الجائحة تزيد حالات القلق بين مئات الملايين حول العالم

كورونا
كورونا

عرضت "فضائية سكاى نيوز"، تقريرا باسم "فيروس كورونا.. الجائحة تزيد حالات القلق".

وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تسببت في زيادة اضطرابات الاكتئاب والقلق بين مئات الملايين من الأشخاص حول العالم العام الماضي.

وتعد الدراسة المنشورة في دورية "لانسيت" واحدة من أولى الدراسات التي حددت التأثير العالمي الإجمالي للجائحة على الصحة النفسية.

ووجدت الدراسة أن عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن معاناتهم من اضطرابات الاكتئاب والقلق زاد بأكثر من الربع في عام 2020 وبداية عام 2021، وأدى ذلك إلى 76 مليون حالة إضافية من اضطرابات المرتبطة بالقلق و53 مليون حالة من اضطرابات الاكتئاب الكبير.

ويبدو أن البلدان التي لديها أعلى عدد من حالات كوفيد-19 شهدت أكبر زيادة في حالات الاكتئاب والقلق.

ووجدت الدراسة أن النساء والشباب تم تمثيلهم بشكل غير متناسب بين تلك الحالات.

ويلقي الباحثون باللوم على إغلاق المدارس في زيادة حالات الاكتئاب والقلق بين الشباب، أما بالنسبة للنساء، فيرجحون أن رعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية الإضافية ربما لعبت دورًا.

ومن المرجح أن تكون النساء أيضًا هدفًا للعنف المنزلي، وقد ارتفعت معدلات العنف المنزلي أثناء الجائحة.

وأنشأ الباحثون هذا التقييم من خلال تصميم نموذج يستخدم بيانات من أكثر من 5،700 دراسة أجريت خلال الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2020 و29 يناير/كانون الثاني 2021.

ويناشد الباحثون بضرورة استخدام نتائج الدراسة لحث الحكومات على زيادة فرص الوصول إلى خدمات الصحة النفسية.

 

كورونا فيروس كورونا المدارس عام 2020 كوفيد-19 الصحة النفسية

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