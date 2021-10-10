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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرى: مشروعات متعددة فى محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

صدى البلد

قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى سيناء .. حيث انتهت عملية حماية منطقة الطور من اخطار السيول ، وأوشكت المرحلة الثانية لحماية طابا ، وعملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء  (٧) احواض تهدئة بمنطقة اولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش ، وإنشاء  (١٠) خزانات ارضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية) ، وعملية انشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الاسفل من وادى بعبع ، وعملية تنفيذ معبر ايرلندى على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع ، بالاضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى ، عملية انشاء سد أم البارد بمنطقة التمد ، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير  (١٠) خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافى.

وفى محافظة البحر الاحمر أوشكت عملية إنشاء  (١) سد و (١) بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها و (١) قناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير على الانتهاء ، وجارى تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب ، وعملية إنشاء  (٢) بحيرة صناعية ب١ ، ب٣ وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

وفى محافظة مطروح تم البدء في تنفيذ عملية انشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور من اخطار السيول.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد .. أوضح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إنهاء عدد من العمليات وهى ، عمليه حمايه البنيه الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) ، وعمليه حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظه أسيوط ، وتم التسليم الابتدائى لكلا العمليتين ، كما انتهت أيضاً عملية حماية وادي عبادي ٣أ بمحافظة أسوان ، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قري (الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد).

وأوشكت عدد من العمليات على الانتهاء ، وهى عملية حماية قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ، وعملية إنشاء (٢) بحيرة صناعية وحاجز ترابى ب١ و ب٢ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا ، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان ، وجارى تنفيذ عملية إنشاء  (٨) بحيرات وعدد (٨) حاجز ترابي بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

كما تم اصدار أمر الشغل لعملية إنشاء (٤) بحيرات و (٣) حاجز ترابي (مخر سيل اطفيح) بمدينة اطفيح بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء  (٤) بحيرات و (٤) حاجز ترابي و (١) حوض تهدئة  بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف محافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية ، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة ، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى ١٠٠ كيلومتر فى الساعة ، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.

وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر  المياه.

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