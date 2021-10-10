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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحمة حسن : "ليا 40 ألف جنيه عند هاني أسامة من 2018"

رحمة حسن
رحمة حسن

اتهمت الفنانة رحمة حسن المنتج هاني أسامة بأنه أخذ منها  مبلغا ماليا ولم يعيده لها و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كتبت رحمة حسن قائلة:" صباح الخير احب اقول اني ليا عند هاني اسامة المنتج 40 الف جنيه من ۲۰۱٨ و كل ما اكلمة يقولي اني مش معايا فلوس . انا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول انت شغال مشاالله.انا لا .شكرا انا هسيب الرسالة دي هنا ".

وبدأت رحمة حسن العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة). ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

 وشاركت رحمة حسن  في بطولة مسلسل سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر. 

رحمة الفن انستجرام التواصل الاجتماعي سينما دراما المنتج

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