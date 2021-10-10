الزراعة تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة ، إن أسعار الخضروات والفواكه مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لذا فارتفاع أسعار البنزين لا يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، معلقًا: "هى كده كده مرتفعة كنا نخاف لو الأسعار غير مرتفعة".



ارتفاع أسعار الطماطم

وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن أسعار الطماطم ستشهد ارتفاعًا مبالغ فيه خلال الأيام المقبلة بسبب قلة كمية الطماطم المطروحة بالأسواق نتيجة فواصل العروات ، موضحًا أنه ستبدأ أسعار الطماطم تشهد انخفاضًا آخر العام الحالي حتى تظهر العروة الجديدة من الطماطم "العروة النيلي" .



وأشار " أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة" إلى أن ارتفاع أسعار البنزين 25 قرشًا ليس لا يعد سببًا في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ، متابعًا :"إذا ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة تكون الأسواق تسير بشكل عشوائي ".



وأوضح الدكتور علاء البحراوي أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة غير مبررة على الإطلاق حتى الآن ، مناشدًا بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق حتى لا تضيف عبئاً على المواطن .



المساحات تتزايد في زراعة الخضروات



قال الدكتور علاء البحراوي أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة ، إن المساحات تتزايد في زراعة الخضروات ، ولكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلي قلة الإنتاجية مما أثر على أسعار بعض الخضروات بالأسواق ، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على أسعار الفلفل والباذنجان والخيار والكوسة بسبب قلة الإنتاجية .





وأوضح "البحراوى" خلال حوار لـ "صدى البلد " ، أن أسعار الخضروات تشهد ارتفاعا فى الأسواق، ولكن المبالغ فيها هى أسعار البطاطس ، فهو ارتفاع غير مبرر لأن ارتفاع الأسعار يرجع إلي شقين ،إما انخفاض الزراعات المنزرعة ، أو انتشار أمراض وحشرات وهذا ما لم يحدث هذا الموسم .





وأضاف “ أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة ” أن أسعار الطماطم بالأسواق تتراوح بين 4 لـ 5 جنيهات وهى أسعار معقولة خاصة بالنسبة لتكلفة زراعة الطماطم ، مضيفا أن أسعار الطماطم سترتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبل وتصل إلي 10 جنيهات بسبب فاصل العروات وارتفاع درجات الحرارة غير المتوقع ثم تعود لأسعارها الطبيعية مرة أخرى .





وأكد أنه أذا تم توفير تقاوى الطماطم وتوزيعها على المزارعين سريعًا لن يتم ارتفاع أسعار الطماطم وستصل إلى 6 جنيهات فقط ، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى وعلق قائلا :" ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر يحدث كل عام ونرجع نقول مجنونة ياقوطة لحين عودة أسعارها الطبيعية " .