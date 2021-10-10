للمرة الثانية.. جينيفر لوبيز تساند بن أفليك في العرض الخاص لفيلمه The Last Duel

حرصت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز على دعم صديقها وحبيبها بن أفليك على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلمه الجديد The Last Duel.

وظهرت جينيفر لوبيز، التي تبلغ من العمر 52 عاما، في كامل تألقها، ووقفت خلف بن أفليك أثناء تقديم حواراته الإعلامية والتقاط الصور برفقة أبطال فيلمه الجديد.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

وتعد هذه المرة الثانية التي تدعم فيها جينيفر لوبيز الدعاية الخاصة بفيلم The Last Duel بعدما ظهرت برفقة بطله في أثناء عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، سبتمبر الماضي.

أقيم العرض الخاص لفيلم The Last Duel في مركز لينكولن بمدينة نيويورك، بحضور أبطاله ونجومه.

يقوم بن أفليك ببطولة فيلم المبارزة الأخيرة The Last Duel إلى جانب كل من مات ديمون وآدم درايفر وجودي كومر، والفيلم من إخراج ريدلي سكوت، ويشارك حبيب جينيفر لوبيز في إنتاج وكتابته.

وتدور أحداث The Last Duel حول رجلين يتنافسان لتحديد مدى صحة أقوال سيدة نبيلة عن تعرضها للاغتصاب ومحاولة تصدي زوجها للمتهم في قتال للأخذ بثأره.

أبطال فيلم The Last Duel

تم تصوير The Last Duel في أماكن عديدة بفرنسا وأيرلندا خلال العام الماضي، وعلق بن أفليك في تصريحات سابقة له على عمله مع ريدلي سكوت، وتجربة أسلوبه المميز جدا في تصوير الأفلام.

سيبدأ عرض فيلم The Last Duel في السينمات الأمريكية والبريطانية وباقي دول العالم بداية من 15 أكتوبر الجاري.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

بعد غياب 18 عاما، ظهرت جينيفر لوبيز برفقة حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل العرض الخاص لفيلم بطل سلسلة باتمان الشهير The Last Duel.

ترقب الجمهور ظهور ثنائي هوليوود الشهير على السجادة الحمراء منذ عودة علاقتهما العاطفية مرة أخرى منذ أشهر قليلة عقب انفصال جينيفر لوبيز عن خطيبها السابق أليكس رودريجيز، واحتفت جميع مواقع الفن العالمية بهما كما كان الجميع يفعل في السابق.

خطف الثنائي بلقطاتهما الرومانسية أنظار الجميع على السجادة الحمراء، وظهرت جينيفر لوبيز بفستان أبيض مكشوف، وتبادلا القبلات واللحظات الحميمية التي كان يتطلع إليها محبو “بينيفر” منذ سنوات.