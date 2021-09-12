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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... تفاصيل اعتداء بن أفليك على معجب بسبب جينيفر لوبيز في فينيسيا

جينيفر لوبيز وبن
جينيفر لوبيز وبن أفليك

اضطر الممثل الأمريكي بن أفليك، لحماية حبيبته النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز من معجب قبل اقترابه منها أثناء مغادرتهما مهرجان فينيسيا بعد عرض فيلمه الجديد. 

 

والتقطت عدد من المواقع، صورا لـ بن أفليك وهو يحاول حماية جينيفر لوبيز من معجب اقترب منهما لالتقاط صورة معها، لكنه كان مندفعا ما تسبب في تخوف نجم سلسلة أفلام باتمان على حبيبته. 

بن أفليك 

واضطر بن أفليك للاشتباك مع هذا الشخص مجهول الهوية لحماية جينيفر لوبيز وإبعاده عنها، خاصة أنه كان غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية ولا يرتدي كمامة طبية ما زاد من تخوفات الحبيب الشهير. 

 

وتراجعت جينيفر لوبيز خلف بن أفليك الذي تمكن من كبح جماح المعجب المندفع، حتى تدخل الحارس الشخصي لهما وأمسك به ودفعه بعيدا عنهما. 

جينيفر لوبيز وبن أفليك 

واستكملت جينيفر لوبيز طريقها برفقة بن أفليك إلى المطار، ورأسيهما منخفضان تجنبا للنظر في أعين المعجبين، واجتناب أي مضايقات محتملة بحسب وصف موقع page six. 

 

وظهرت جينيفر لوبيز برفقة حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل العرض الخاص لفيلم بطل سلسلة باتمان الشهير  The Last Duel، بعد غياب 18 عاما.

 

وترقب الجمهور، ظهور ثنائي هوليوود الشهير على السجادة الحمراء منذ عودة علاقتهما العاطفية مرة أخرى منذ أشهر قليلة عقب انفصال جينيفر لوبيز عن خطيبها السابق أليكس رودريجيز، واحتفت جميع مواقع الفن العالمية بهما كما كان الجميع يفعل في وقت سابق.

جينيفر لوبيز وبن أفليك 

انفصال جينيفر لوبيز وبن أفليك

وقبل 18 عاما انفصلت جينيفر لوبيز وأعلنت إلغاء خطبتها على بن أفليك دون إبداء أسباب واضحة للجمهور الذي تعلق بقصة حب "بينيفر" كما تطلق عليهما المواقع العالمية، وتزوجت من والد طفليها التوأم المغني الشهير مارك أنتوني. 

 

وكشف مصدر لموقع page six، سبب انفصال جينيفر لوبيز عن حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك الشهير بدور باتمان في سلسلة أفلام دي سي الشهيرة.

 

وقال المصدر إن جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 51 عاما قررت إلغاء خطبتها على بن أفليك 48 عاما بعد هروبه من المسئولية وعدم رغبته في اتخاذ خطوة جادة في علاقتهما.

 

كان بن أفليك متخوفا من فكرة الزواج وإنجاب أطفال والاستقرار في عمر مبكر، وتسبب ذلك في جرح عميق للمغنية والممثلة الأمريكية لم يلتئم سوى بعودتهما سويا بعد كل هذه السنوات. 

جينيفر لوبيز بن أفليك مهرجان فينيسيا فينيسيا باتمان

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