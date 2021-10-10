بعد تحرك الوقود.. "الزراعيين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الأيام المقبلة

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن ارتفاع أسعار البنزين لم ولن يؤثر على أسعار الخضروات والفواكه لأن سيارات النقل والآلات الزراعة لا تستخدم البنزين بل تستخدم السولار لذا لم تحرك الدولة أسعار السولار حتى لا يكون عبء على المواطن.



وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من غير المنطقي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق لأن الزراعة كلها سواء سيارات نقل أو مستلزمات تعمل بالسولار ، معلقًا: "حتى الميكروباصات تعمل بالسولار لذا لا داعى لأى زيادة".



وأكد “نقيب الزراعيين” أن أي زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة حاليًا ما هو إلا سببًا لجشع التجار لذا لابد من القضاء على الحلقات الوسيطة فى الأسواق تجنبًا لأى ارتفاع.





وقال الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، أن أسعار الخضروات والفواكه مرتفعة بشكل مبالغ فيه لذا فارتفاع أسعار البنزين لا يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، معلقًا: "هى كده كده مرتفعة كنا نخاف لو الأسعار غير مرتفعة".



ارتفاع أسعار الطماطم

وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار الطماطم ستشهد ارتفاعًا مبالغ فيه خلال الأيام المقبلة بسبب قلة كمية الطماطم المطروحة بالأسواق نتيجة فواصل العروات، موضحًا أنه ستبدأ أسعار الطماطم تشهد انخفاضًا آخر العام الحالي حتى تظهر العروة الجديدة من الطماطم "العروة النيلي".



وأشار "أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة"، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين 25 قرشًا ليس لا يعد سببًا في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ، متابعًا :"إذا ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة تكون الأسواق تسير بشكل عشوائي ".



وأوضح الدكتور علاء البحراوي أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة غير مبررة على الإطلاق حتى الآن ، مناشدًا بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق حتى لا تضيف عبئاً على المواطن.