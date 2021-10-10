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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنون شعبية أبو سمبل في المسرح المتنقل بأمبركاب بأسوان

ثقافة اسوان
ثقافة اسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، بقرية أمبركاب بنصر النوبة وتستمر ثلاثة أيام.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتقديم الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية والنائية. 

وتضمنت أولى الفعاليات محاضرة بعنوان "الأضرار المترتبة على ختان الاناث" ألقتها د. سلمى محمد، ثحدثت عن الأضرار الصحية والنفسية له، وأن الختان له أضرار أولية وأضرار تظهر على المدى البعيد؛ امنها الشعور بالخوف والرعب الشديد والصدمة، مع وجود اضطرابات في النوم قد تصل في كثير من الأحيان إلى حد الكوابيس نتيجة الألم الذي عانته الفتاة نتيجة عملية الختان، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بدوى محمد، أيمن حسين، إلى جانب ورشة مشغولات يدوية "تابلوهات تطريز" للمدربة أم كلثوم منير بإستخدام، وورشة فنية "الرمل الملون" للمدربة منى أحمد، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، ومكتبة متنقلة للأطلاع.

وفى الختام قدمت فرقة ابو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التابلوهات منها "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى أشر، الحلوة، واه نور يارب، بليه، فرح، الزفة النوبية بالدفوف.

توجيهات د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة اسوان

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