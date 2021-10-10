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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أزهار الروح" معرض آرت سيكولوجى للدكتورة وفاء ياديس

صدى البلد

ينطلق الأسبوع المقبل، معرض "أزهار الروح" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس وهو من سلسلة آرت سيكولوجى، أحد فروع مدرسة الآرت ميتافزكس التى أطلقتها الفنانة منذ عدة أعوام بناء على دراسات تطبيقية لعمل معادلات فنية ميتافيزيقية لاستخدام ألوان وتصميمات الفن التشكيلى لإبداع قطع فنية تستخدم فى علاج مشكلات عقلية ونفسية بالتواصل مع الفن التشكيلى كنوع من الطب البديل السيكوثيرابى، والذى تخصصت فيه بدرجة الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن دراسة علوم الميتافيزيقا وحصولي على درجة الدكتوراة فى الطرق البديلة للعلاج بتطبيقات عملية باستخدام الألوان والأشكال والهندسة المعمارية واليوجا وطرق قدماء المصريين، كان من أكبر عوامل حصولى على إجازات دولية لممارسة علوم الميتافيزيقا بشكل احترافي متخصص، وكان لى امتياز أن أكون الفنانة التشكيلة الوحيدة على مستوى العالم التى تم قبولها بالجامعة لعمل بكالوريوس معادل،  ثم ماجستير ليتم حصولى على الدكتوراه فى ٢٠١١، ثم عضوية المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا، والجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى التابعة للجامعة.

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وتشير الفنانة وفاء ياديس، إلى أن معرض "أزهار الروح" يعتبر حالة من حالات السمو الروحى والتى استخدمت فيها طرق تنسيق الزهور اليابانية بتكوينات خاصة تخاطب الجانب السيكولوجي الميتافيزيقى بألوان الأكريليك مع موسيقى تتناغم وعقل المتلقى، لإطلاق الإحساس بالجمال الداخلي للملتقى، ويأتى المعرض فى وقت أصبح الشكل الخارجي هوس لمعظم الناس وتهافتهم على تغيير ملامح الوجه الطبيعية من نحت عظام وتغيير، إلى وجوه مشاهير وأجسام بين نحت وتحويل ودعاية لعمليات تغيير لتجميل فى وقت اجتاح العالم وباء يعزلهم ويجبرهم على إخفاء وجوههم، فأزهار الروح هى قيم جمالية داخلية تنظر بها الروح للعالم الخارجى ومنها تنبع ملامح مميزة كل وجه بجمال خاص به، مثل عيون ونباتات تنير وجوه الناس.

 

وتضيف الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس: درست اللغة اليابانية وفنون تنسيق الزهور والخط اليابانى وغيرها وهى فنون لها أبعاد فيزيائية وميتافيزيقية وهو الجزء المستخدم مع التشكيل الفنى لمعرض ازهار الروح، ويتم العرض على قناة www.youtube.com/guruwafaatv.

الفن التشكيلي الدكتورة وفاء ياديس معرض فن تشكيلى فنانيين تشكيلين ازهار الروح

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