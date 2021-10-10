شاهد... سفينة حاويات تقتل حوتا يزن 5 أطنان باليابان

فوجئ خفر السواحل في اليابان، بوجود حوت يبلغ وزنه حوالي 5 أطنان وطوله 26 قدما يطفو فوق سطح البحر مقتولا، وبعد أن رست سفينة حاويات اكتشفوا أن السفينة صدمت الحوت.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن خفر السواحل في اليابان تحديدا في ميناء ميزوشيما، اكتشفوا حينما رست سفينة حاويات العثور على حوت معلق بأحد الأحرف المدببة للسفينة.

وبحسب خفر السواحل، فإن رجل بالغ من العمر 80 عاما أوضح للصحيفة، أنه يعمل في الميناء منذ أن كان عمره 20 عاما، ولكنه لم ير حادثا كهذا، فإن حوت بهذه الضخامة يكون في المياه العميقة ونادرا ما يظهر بالقرب من الميناء.

وأشار أحد العاملين في الميناء، إلي أن ذلك النوع من الحيتان الكبيرة كانوا يسمعون عنه فقط، ولكن يبدو أن التيار جرف الحوت إلى الأعلى واصطدم بسفينة الحاويات التي عبرت فوقه وقامت بقتله.

جدير بالذكر أن 20 رجل بالغين من خفر السواحل تمكنوا بصعوبة بالغة من إخراج الحوت إلى الشاطئ بعد اصطدامه بالسفينة وقتله عن طريق الخطأ.

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