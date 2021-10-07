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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة إنقاذ حوت عملاق جرفته المياه فى دولة أوروبية.. شاهد

حوت
حوت

عرضت فضائية “يورو نيوز” مقطع فيديو رصد  إنقاذ حوت أحدب تقطعت به السبل في الأرجنتين.

وقالت مؤسسة البيئة موندو مارينو إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ حوت أحدب أمس الأول، الثلاثاء، بعد أن جرفته المياه على ساحل مقاطعة بوينس آيرس.

تم تنبيه المؤسسة إلى جنوح الحيوان، طوله 8.5 متر ووزنه حوالي سبعة أطنان، بعد ظهر يوم الاثنين.

استخدم رجال الإنقاذ، بمساعدة موظفين من مختلف الوكالات الحكومية، أحزمة وحفارة ثقيلة لإخراج الحوت إلى عمق يمكن أن يطفو فيه. 

وبمجرد وصوله إلى هذا العمق، كان الحوت الأحدب "يتفاعل بسرعة" وسبح في البحر، وفقًا لما ذكرته المؤسسة البيئية.

وهذه العملية هي الثانية خلال 48 ساعة، حيث تم إنقاذ حوت أحدب آخر يوم الأحد الماضى بعد أن جرفته الأمواج على أحد الشواطئ في مدينة نويفا أتلانتس.

 

انقاذ حوت البيئة الأرجنتين لحظة انقاذ امواج الامواج

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