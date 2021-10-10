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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد غياب طويل .. شمس البارودي في فيلم وثائقي إنتاج نجلها

صدى البلد

أعلن الفنان عمر يوسف، نجل الفنان حسن يوسف، عن عودة والدته الفنانة شمس البارودي للأضواء  من خلال فيلم وثائقي .

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

بعد غياب ما يقارب 40 عامًا.

تفاصيل العمل

وكشف عمر عن انتاج برنامج وثائقي، يوثق حياة والديه الفنان حسن يوسف ووالدته شمس الباردوي، ليكون الظهور الاول لها بعد عشرات السنوات.

ولا زال الفيلم الوثائقي في طور الكتابة حاليًا، ولم تنكشف بعد كيفية وشكل ظهور الفنانة شمس البارودي من خلاله.

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شائعات متعددة 

وكانت انتشرت شائعات كثيرة خلال السنوات الماضية حول عودة شمس البارودي للتمثيل، الأمر الذي نفته الفنانة تماما إذ أكدت حينها أنها لن تعود للفن مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن ابنها عمر فقط هو من يعمل بالفن، ويستكمل مسيرة والديه، وتحرص على متابعة الأعمال الفنية ما دام أن زوجها الفنان حسن يوسف يعمل بالفن.

كما قالت شمس البارودي في تصريحات صحفية سابقة، إنها لا تقبل أن يجسد أحد شخصيتها، فضلا عن أنها أوصت أبنائها أنه في حال أقدم شخص على هذا الأمر أن يتم مقاضاته.

الفنان عمر يوسف عمر يوسف حسن يوسف شمس البارودي الفنانة شمس البارودي

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