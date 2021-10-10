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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل لمستخدمي جوجل كروم وتحسين خدمة الرسائل الصوتية بـ واتساب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي جوجل كروم لهذا السبب

حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم حول العالم والبالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم، من وجود عمليات اختراق جديدة عالية المستوى.

 

قبل إطلاقه رسميا.. سعر ومواصفات هاتف أوبو الخارق Oppo A54s

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتف A54 في شهر مارس الماضي، واليوم، تستعد عملاقة التقنية الصينية لإصدار نسخة S والتي ستنطلق تحت عنوان Oppo A54s.

 

تسريبات تكشف مواصفات وسعر samsung galaxy a13 5g

أوضحت التسريبات الأخيرة، بأن شركة سامسونج Samsung، تعتزم إطلاق Galaxy A13 5G في بداية العام المقبل، هو أبرز هواتفها التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

 

هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11 Pro يأتي بمميزات خارقة

تعتزم شركة شاومي، وفق أحدث التسريبات الواردة، إطلاق هاتفها المتطور Redmi Note 11 Pro، بـ تقنيتين خارقتين، الأولى خاصة بدقة الكاميرا الرئيسية والأخرى تتعلق بميزة الشحن السريع التي تتبناها الشركة حاليا.

 

إيقاف مؤقت للتسجيلات.. "واتساب" يعمل على تحسين خدمة الرسائل الصوتية.. فيديو

يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp حاليًا، على تطوير ميزة جديدة للتطبيق والتي ستتيح للمستخدمين القدرة على "الإيقاف المؤقت" أثناء تسجيل الرسائل الصوتية.

 

"جوميا" تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر خلال فعاليات قمة تكني التكنولوجية

 شاركت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر وإفريقيا في فعاليات قمة "تكني ساميت" والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا وعقدت النسخة السابعة من القمة بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما شاركت أيضا رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسات القمة والتي تناولت في حديثها عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال الإبداع وريادة الأعمال .

 

كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب باستخدام تيليجرام

يحظى تطبيق تيليجرام Telegram، بشهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، كأفضل بديل لتطبيق واتساب الأشهر، وهو أيضا أحد تطبيقات الاتصال الحالية، التي لجأ إليها المستخدمين عند تعطل خدمات فيسبوك يوم الأثنين الماضي، مما جعل قاعدة مستخدمي تطبيق التراسل الروسي تكسب أكثر من 50 مليون مستخدم جديد.

 

قبل سرقته أو ضياعه.. تعرف على كيفية تمكين ميزة العثور على موقع اللاب توب المفقود بجهازك

تدعم بعض أجهزة اللاب توب الحديثة، ميزة تحديد موقع الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته، على غرار خاصية Find My Device، الموجودة بالهواتف الذكية آيفون وأندرويد.

 

هواوي تطرح التحديث الجديد لنظام HARMONYOS 2 لهذه الهواتف

أصدرت هواوي Huawei، خلال الأشهر القليلة الماضية، تحديث HarmonyOS 2 للملايين من أجهزة هواوي و هونر، وحتى الآن، تمتلك الشركة الصينية 7 مجموعات من الهواتف الذكية التي تلقت هذا التحديث.

 

ميزة لن ترضي الجميع.. جوجل تخطط لتغيير طريقة تسجيل الدخول لـ Gmail

أعلنت جوجل Google، عن تغيير كبير ستجريه لمستخدمي Gmail، سيغير طريقة تسجيل الدخول إلى صندوق الوارد الخاص بحسابات أكثر من 150 مليون مستخدم حول العالم.

التكنولوجيا تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا WhatsApp موقع صدى البلد Find My Device

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