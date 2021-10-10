عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"جوميا" تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر خلال فعاليات قمة تكني التكنولوجية

صدى البلد

 شاركت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر وإفريقيا في فعاليات قمة "تكني ساميت" والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا وعقدت النسخة السابعة من القمة بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما شاركت أيضا رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسات القمة والتي تناولت في حديثها عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال الإبداع وريادة الأعمال .

 

وتأتي مشاركة جوميا في جلسة بعنوان  " كيف ساعد سلوك المستهلك في مرحلة ما بعد وباء كورونا على تغيير ملامح التجارة الإلكترونية" والتي شارك فيها  الأستاذ/ كريم أحمد، رئيس قطاع التسويق جوميا مصر ، وشاركه في الجلسة ، ياسر الدهمي رئيس قطاع التجارة الالكترونية لسامسونج مصر و آيه زايد مسئول التجارة والتسويق الإلكتروني لشركة Unilever .

وأكد أحمد، أن كورونا غيرت شكل العالم خاصة في مجال التجارة الإلكترونية وأصبحت التجارة الإلكترونية امر بات ضروريا وليست رفاهية حيث أنها ساعدت على زيادة أعمال شركات التجارة الإلكترونية بسبب الإقبال الشديد من الأفراد والعملاء على الشراء اونلاين خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرا أن جوميا نجحت في الحفاظ على كوادرها البشرية من الموظفين وايضا عملائها إذ اتخذت إجراءات احترازية صارمة في هذا الصدد  ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا زادت توقعات المشترين والعملاء وبدأت جوميا تعطي أولوية في هذا الاتجاه وقامت بتدشين مركزا لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية Tech Center والذي يقدم خدماته للسوق المصرية والسوق الإفريقية وتنوي الشركة افتتاح فرعا جديدا لهذا المركز بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

 

من جانب آخر شاركت الأستاذة/ منال يوسف، رئيس قطاع  العلاقات العامة بشركة جوميا مصر في جلسة بعنوان "الاتصال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تحدثت فيها كما تحدث ايضا في هذه الجلسة كل من محمد شهاب الدين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  resolve consulting ، سارة موسى رئيس الاتصال المؤسسي لشركة Roche ، رولا القليوبي مستشارة الاتصال الاستراتيجي .

وأوضحت منال يوسف، في كلمتها كيف ساعدت جوميا مصر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الظهور للساحة من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها مثل "صنع في مصر" والتي ساعدت في تحفيز أصحاب الشركات الصغيرة والمهن الحرفية في الظهور على ساحة التسويق الإلكتروني ، علاوة على مبادرة " ادعمهم واشتري منتجاتهم" حيث جاءت هذه المبادرات استكمالا للمجهودات التي بذلتها الشركة خلال السنوات الماضية لدعم المنتجات محلية الصنع وتشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات.

أضافت يوسف، أن جوميا تسعى إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى عدد كبير من العملاء الجدد وزيادة مبيعاتهم مما يساعد بدوره على تعزيز انتشار المنتجات المحلية والنهوض بالاقتصاد المصري،  خاصة وأن الإنترنت باتت القناة الأساسية للوصول للعملاء في منظومة التجارة الإلكترونية وتحقيق النمو المنشود وبالإضافة إلى ذلك تقوم جوميا بعمل حملات تسويقية مخصصة؛ عن طريق الحملات المرئية عبر الفيديو وصفحة خاصة بالموقع والتطبيق لزيادة عدد المشاهدات و الزيارات لمنتجاتهم وزيادة الوعي لدى المستهلكين لشراء منتجاتهم ودعمهم.

واستعرضت منال تجربة جوميا الرائدة كخبراء مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال و كيفية إدارة منظومة  التواصل و الإجراءات المتبعة لإدارة  أزمة الاتصالات

 

 

ترشيحاتنا

كيف تحسب زكاة الذهب؟.. الإفتاء توضح

3 منتخبات أوروبية تقترب بقوة من كأس العالم قطر 2022

بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.. الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر

ضحكوا أثناء عزف النشيد.. غضب مغربي بسبب تصرف رباعي أسود الأطلس |فيديو

زلزالان يضربان الجزائر في أقل من 24 ساعة

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

فيديو

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

رانيا يوسف: التبرع بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ