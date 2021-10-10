مستر أولمبيا مرتين و12 مليون جنيه في عامين.. بيج رامي حدوتة مصرية

للمرة الثانية، يخطف النجم المصري بيج رامي، لقب مستر أوليميبا 2021، حيث تفوق على منافسيه الأمريكي براندون كيري، والإيراني هادي شوبان، وحصد اللقب؛ ليرفع ممدوح السبيعي بطل كمال الأجسام، اسم مصر عاليا، ويحقق نصرا جديدا لبلده، بأداء أكثر من رائع، خلال اليومين الماضيين، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، حصد لقب مستر أوليمبيا 2020، وللمرة الثانية على التوالي استطاع أن يحافظ عليه هذا العام في مسيرته الاحترافية، خلال منافسات النهائي بمدينة أورلاندو.

وبمجرد إعلان اسم بيج رامي بطل مستر أوليمبيا 2021، رفع علم مصر عالياً على منصة التتويج ليضيف لها نصراً جديدا وفخراً أمام العالم، وظهر متألقلاً ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل؛ ليصبح حديث وسائل الإعلام العالمية بعد فوزه باللقب للمرة الثانية.

بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر أمس السبت، بمدينة أورلاندو، في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان، وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

أول تعليق من بيج رامي

وفي تعليق موجز- لكنه يحمل العديد من الرسائل والأمل- علَّق البطل ممدوح السبيعي، المعروف بـ«بيج رامى» على احتفاظه بلقب مستر أولمبيا لنسخة 2021، للعام الثانى على التوالي، قائلا: "تعالى تعالى جنب أخوك.. مكانك محفوظ الحمد لله".

وقبل مشاركته بالبطولة، صرح بيج رامي، خلال مؤتمر صحفي، أنه عازم على أن يهزم نفسه، ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي؛ في ظل اعترافه بصعوبة المنافسة مع عظماء العالم في اللعبة.

وأضاف أنه متشوق لخوض البطولة، وجاهز للاحتفاظ باللقب؛ وهو ما جعله يتدرب خلال هذه السنة طوال الوقت، لإسعاد جماهيره وعشاقه حول العالم.

وداعب بطل مستر أولمبيا جماهيره، بمقولة أن "الشتاء سيأتي غدًا"، وهي نفس المقولة التي قالها العام الماضي، قبل تتويجه باللقب الأهم في عالم كمال الأجسام.

مكافآة بيج رامي

كما كشف تقرير صحفي، عن قيمة المكافأة المالية التي حصل عليها بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي “بيج رامي” بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا 2021.

وذكر موقع “ باربيند” الأمريكي، أن بيج رامي حصل على مكافأة قدرها 400 ألف دولار أمريكي “أي ما يعادل 6.2 مليون جنيه تقريبا”، وذلك بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا، وهي نفس قيمة المكافأة التي حصل عليها العام الماضي، أي حصل في عامين على ما يقرب من 12 مليون جنيه.

رحلة بيج رامي

وراء كل نجاح، قصة وكواليس دقيقة، عاشها البطل ممدوح السبيعي، الشهير بـ بيج رامي، والذي بدأ ممارسة هذه الرياضة منذ 10 سنوات في الكويت، حيث كانت هذه المرحلة من الأعمدة التي أسست اسم بيج رامي.

وكان ممدوح السبيعي مولعًا بالرياضة منذ صغره وكان يحلم أن يكون صاحب بطولات في رياضة كمال الأجسام، وعندما بدأ الحلم يراوده؛ قرر البدء منذ الصغر، وتدرب في إحدى الصالات الرياضية في بلطيم، ونجح نجاحًا مبهرًا، وحصل على عدة جوائز وشهادات على مستوى مدينته، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في السعي وراء ذلك الحلم في بلده.

اضطر بيج رامي للسفر مع أسرته إلى الكويت؛ ليعمل معهم في تجارة الأسماك، لكن هذه الفرصة كانت تحمل في طياتها محطات النجاح والفرص الذهبية لـ بيج رامي .

وبعد سفر ممدوح السبيعي وأسرته إلى الكويت، استمر في مواصلة حلمه وقرر استكمال مسيرته التدريبية في صالة جيم كبيرة في الكويت في 2010، حيث حقق وزن 200 رطل عام 2011.

وبعد النجاحات التي حققها بيج رامي؛ لاقى اهتماما كبيرا في الكويت، ومنحوه رعاية كاملة في صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، ومن هنا بدأ يتألق ممدوح السبيعي في رياضة كمال الأجسام، حيث وفرت له جميع الإمكانيات التي وضعته على طريق العالمية.

بدأ ممدوح السبيعي منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، وحل فى المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا، ثم السابع في مسابقة 2014، وتمكن من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام.

وحصل السبيعي على المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة 2016، والمركز الثاني 2017، والمركز الأول ببطولة أرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي- بعد اللبناني سمير بنوت حسن بنوت- يفوز بالبطولة.