استغل منصبه .. موظف في أحد البنوك يستولى على 9 ملايين جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على موظف بفرع أحد البنوك في الباجور بالمنوفية، باستغلال عمله كونه مدير قسم الحسابات، حيث اختلس مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه من حسابات عملاء البنك عبر قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك.

تزوير التوقيعات

وحتى يصعب اكتشاف أمره قام بتزوير توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله تفيد "خلافاً للحقيقة" حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من حساباتهم، وكذا القيام بإجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسى للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية "مزورة" ، كما أكدت التحريات قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء البنك من خلال نشاطه الإجرامي المشار إليه ، وقام بالتصرف فى الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء عقارات وأراضى وشهادات ادخار .

الإثباتات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وهى "إيصالات سحب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك تفيد سحبهم مبالغ مالية مزورة – كشوف حساب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك - محاضر جرد لخزينة فرع البنك – بطاقات الرقم القومي الخاصة بعملاء البنك) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن ضبط كافة إيصالات صرف النقدية المزورة المستخدمة فى الاستيلاء على أموال البنك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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