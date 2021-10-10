أخبار الفن|حققة مرض سهير رمزى بالبهاق.. وإصابة خالد الصاوي بالتهاب أعصاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

كشفت الفنانة سهير رمزى حقيقة إصابتها بمرض البهاق بعد تدوال صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام حين كان يظهر عليها علامات المرض.

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريح لـ “صدى البلد” : لست مريضة بالبهاق كما اعتقد البعض والصورة التى تم تداولها وتظهر بشرتى فيها مختلفة كان بسبب وضع كريمات غير صالحة وذلك اثناء تواجدى فى الساحل الشمالى وبفعل عوامل الجو ووضع هذه الكريمات.

بعد إجراء عملية جراحية.. شهيرة توجه رسالة مؤثرة إلى إيمان الحصرى

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وجهت من خلاله رسالة الى الاعلامية إيمان الحصرى بعد اجراء عملية جراحية ناجحة فى المانيا.

وقالت شهيرة : "الحمد لله والشكر لله لحبيبتي إيمان الحصري، إن ربنا كرمها وخرجها على خير من أزمتها الصحية، ونجحت العملية في ألمانيا بنسبة ١٠٠×١٠٠".

3 أشياء تزعجنى.. محمد منير يتحدث عن السياسة وحليم ويرفض لقب عمرو دياب

كشف الفنان محمد منير فى لقاء تليفزيونى نادر له مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج “على ورق” عن كثير من التفاصيل الخاصة بمسيرته الفنية وآراءه السياسية ورأيه فى الراحل عبد الحليم حافظ وسر رفضه لقب الالفة على عمرو دياب.

وقال محمد منير الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده خلال لقائه مع محمود سعد : إن السياسة جزء من حياته وشخصيته ولا يمكن ان يبتعد عنها حيث تعد الهامة الحقيقي لأغنية التى يستوحي منها ما يعبر عن الناس وهمومهم.

أخرهم أحمد بدير .. من فيفي عبده حتى لورديانا شائعات الوفاة تطارد الفنانين

دائماً ما تطارد شائعات الوفاة عدد كبير من الفنانين، كان آخرهم الفنان أحمد بدير، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز الفنانين الذين طردتهم شائعات الوفاة:

بعد إصابته بكورونا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون

أكدت ابنة الفنان عبد العزيز مخيون على استقرار الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد من أيام قليلة ودخل على إثرها المستشفى.

وقالت ابنة عبد العزيز مخيون فى تصريح خاص : ان والدي حالته مستقرة ولكنه مازال يعنى من فيروس كورونا رغم مغادرته المستشفى واتمنى من جمهوره أن يدعو له بالشفاء العاجل".

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. كواليس أزمة خالد الصاوي الصحية

تعرض الفنان خالد الصاوى إلى أزمة صحية شديدة، وظهر عبر صفحته وهو على كرسى متحرك وأعلن إصالبته بالتهام فى الساق اليمنى.

وكشف مصدر مقرب من الفنان خالد الصاوى فى تصريح خاص أن خالد الصاوى تعرض الى أزمة نتيجة تصوير أحد مشاهد الاكشن فى فيلم “القاهرة مكة” الذى يقوم ببطولته منى زكى وإخراج هانى خليفة.