2 مليون طفل بالصف الأول الابتدائي هذا العام و800 ألف طالب زيادة سنوياً بالمدارس

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك زيادة في عدد الأطفال المترددة على المدارس، حيث يُضاف 60 ألف طفل سنوياً، وذلك يرجع إلى الزيادة السكانية، مضيفاً أن إجمالي الزيادة كل عام تصل إلى 800 ألف طالب في المدارس.

وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا العام إلتحق 2 مليون طفل بالصف الأول الابتدائي، مضيفاً أن عدد الطلاب هذا العام وصل إلى 24 مليون طالب وطالبة.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم أن مصر لديها 60 ألف مدرسة، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم ببناء من 15 إلى 20 ألف فصلاً دراسياً في العام الواحد، ولكن مع هذه الزيادة فإن مصر تحتاج إلى 250 ألف فصل.

وأشار رضا حجازي إلى جهود الدولة في بناء المدارس والفصول، واستخدام أساليب حديثة لمعالجة هذه الكثافة، مشيراً إلى أن قرار بدء العام الداسي الجديد كان قرارا مهما ويجب تنفيذه، معقباً: "كان لابد من بدء الدراسة .. ولابد من أن أولادنا يروحوا المدرسة هذا العام حتى لا يكون هذا العام الثالث على التوالي لعدم حضورهم وتعليمهم بالطريقة السليمة".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم قائلاً: "لم يُنمى الطفل أو الطالب إلا بحضوره المدرسة بجانب القنوات التعليمية الرقمية التي تم إطلاقها خلال الأعوام السابقة".