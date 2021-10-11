محام يتعدى على زميله بمطواة داخل المحكمة ويصيبه بـ 20 غرزة.. تفاصيل مثيرة

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم اليوم فتح باب التحقيق في واقعة اعتداء محامي علي زميله باستخدام سلاح أبيض مطواه وإصابته بـ 20 غرزه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشدد المحامي العام في توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بأهمية سماع أقوال شهود عيان والمحامي ضحية واقعة الاعتداء داخل حرم مجمع محاكم المحلة الكبرى.

وكانت واقعة الاعتداء تمثلت في تعدي محامي على زميلة بسلاح أبيض "مطواه" أمام قاعة جلسات الطابق الرابع الأمر الذي تسبب في إصابة زميله بـ 20 غرزة لخلافات بينهما قضية إثبات نسب.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام باستقبال "ا. ر. ا" محامي 50 سنة ومصاب بعدة جروح قطعية في الرأس استلزمت 20 غرزة.

وكشفت التحريات الأمنية عن اعتداء محامي يدعي "إ. م. م. س" 27 سنة على المجني علية بسلاح أبيض أمام قاعة جلسات الطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية

وأفاد المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة أنه أصيب بإصابات بالغة في رأسه استلزمت 20 غرزة، وتعرض للكمات قوية في الوجه جعلته غير قادر على الإبصار، مضيف أن المتهم استغل إمساكه بسلاح أبيض "مطواة" وفر هاربا ولم يتمكن أحد من القبض عليه.

وأضاف، أنه حال جلوسه أمام قاعة جلسات الطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبرى فوجئ بالمتهم بسباب وشتائم من المتهم اعقبها قيامة بالتعدي علية بسلاح أبيض أسفر عن إصابته بعد جروح قطعية في الرأس بسبب نشوب خلافات سابقة بينهم ومحاولة المجني علية، إثبات نسب نجلة المتهم له.

وتابع المجني علية أن ماحدث كان على مرأي ومسمع جميع المتقاضين والمحامين في مشهد اساء لمهنة محاماه وأضر بسمعة المحامين وانتفض من قدرهم أمام جمهور المتقاضين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 32136 لسنة 2021 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادثة.

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