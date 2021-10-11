20 مليار دروس خصوصية و 10 ملايين طالب في النظام الجديد.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد ، وأبرز الأرقام والانجازات التي حققتها الوزارة في ملف تطوير التعليم عبر عدة تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأحد.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز تصريحات وزير التعليم :

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة رفعت كفاءة المدارس في مختلف الأنظمة التعليمية، مستطردًا:" الدول تستغرق 30 سنة لبناء هذا التغيير في التعليم، لكن إحنا قطعنا نص المشوار في 3 سنوات، وكل هذا العمل خرافي ويضم أناس ومؤسسات ضخمة".

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يوجد 27 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطعيم مليون معلم ضد فيروس كورونا من أصل مليون و500 ألف.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة لديها حلم كبير بتطوير التعليم في مصر، مضيفا أن الاستثمار الأكبرهو بناء نظام تعليمي جيد لمصر.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا، مردفا:" بامكان أولياء الأمور متابعة اولادهم ومدي تحصيله للدروس من خلال قناة مدرستنا".

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 مليار لـ 8 مليار جنيه.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك نحو 10 ملايين طالب الآن يدرسون بالنظام الجديد. وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نقوم حاليا بانشاء مصنع للفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد. وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الدولة تحاول تنفيذ التطوير في قطاع التعليم رغم أزمة كورونا"..

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض الأهالي اقتحموا المدارس اليوم لكي يجلس أبنائهم في الصفوف الأولى بالفصول ونتخذ قرارا بمنع دخول أولياء الأمور

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اكثر من ٩٥٪ نسبة الحضور وانتظام الطلاب في المدارس وهذا الرقم كبير جدا.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عجز المعلمين يبلغ 260 ألف معلم، مشيرا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة تنفق 12 مليار جنيه سنويا لبناء 20 ألف فصل سنويا بخلاف مشروعات حياة كريمة.