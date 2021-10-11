20 مليار دروس خصوصية و 10 ملايين طالب في النظام الجديد.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد ، وأبرز الأرقام والانجازات التي حققتها الوزارة في ملف تطوير التعليم عبر عدة تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأحد.
وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز تصريحات وزير التعليم :
شوقي: منظومة التعليم القديمة مليئة بمصالح عميقة واعتماد مدارس التعليم الفني بأكمله من فنلندا وألمانيا بعد أشهر
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة رفعت كفاءة المدارس في مختلف الأنظمة التعليمية، مستطردًا:" الدول تستغرق 30 سنة لبناء هذا التغيير في التعليم، لكن إحنا قطعنا نص المشوار في 3 سنوات، وكل هذا العمل خرافي ويضم أناس ومؤسسات ضخمة".
وزير التعليم: الاقتصاد غير الرسمي للدروس الخصوصية يصل لـ 20 مليار جنيه
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يوجد 27 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات
وزير التعليم: توزيع 13 مليون وجبة على طلاب المدارس في المحافظات
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطعيم مليون معلم ضد فيروس كورونا من أصل مليون و500 ألف.
طارق شوقي: طورنا التعليم في 3 سنين وبعض الدول حققت ذلك بعد 30 عاما
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة لديها حلم كبير بتطوير التعليم في مصر، مضيفا أن الاستثمار الأكبرهو بناء نظام تعليمي جيد لمصر.
وزير التعليم: استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا، مردفا:" بامكان أولياء الأمور متابعة اولادهم ومدي تحصيله للدروس من خلال قناة مدرستنا".
وزير التعليم: رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 لـ8 مليارات جنيه
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 مليار لـ 8 مليار جنيه.
وزير التعليم: 10 ملايين طالب يدرسون الآن بالنظام الجديد
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك نحو 10 ملايين طالب الآن يدرسون بالنظام الجديد. وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نقوم حاليا بانشاء مصنع للفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".
طارق شوقي: تدخل أولياء الأمور يؤثر سلبا على العملية التعليمية
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد. وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الدولة تحاول تنفيذ التطوير في قطاع التعليم رغم أزمة كورونا"..
شوقي يعلق على واقعة اقتحام أولياء الأمور للمدارس من أجل «الصفوف الأولى»
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض الأهالي اقتحموا المدارس اليوم لكي يجلس أبنائهم في الصفوف الأولى بالفصول ونتخذ قرارا بمنع دخول أولياء الأمور
طارق شوقي: نسبة الحضور أول يوم دراسة أكثر من 95٪
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اكثر من ٩٥٪ نسبة الحضور وانتظام الطلاب في المدارس وهذا الرقم كبير جدا.
لهم الأولوية في هذه الحالة.. طارق شوقي يكشف تفاصيل تطوع المعلمين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عجز المعلمين يبلغ 260 ألف معلم، مشيرا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور.
شوقي: الدولة تنفق 12 مليار جنيه سنويا لبناء 20 ألف فصل
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة تنفق 12 مليار جنيه سنويا لبناء 20 ألف فصل سنويا بخلاف مشروعات حياة كريمة.