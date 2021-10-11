عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 مليار دروس خصوصية و 10 ملايين طالب في النظام الجديد.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

وزير التعليم
وزير التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد ، وأبرز الأرقام والانجازات التي حققتها الوزارة في ملف تطوير التعليم عبر عدة تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأحد.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز تصريحات وزير التعليم :

شوقي: منظومة التعليم القديمة مليئة بمصالح عميقة واعتماد مدارس التعليم الفني بأكمله من فنلندا وألمانيا بعد أشهر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة رفعت كفاءة المدارس في مختلف الأنظمة التعليمية، مستطردًا:" الدول تستغرق 30 سنة لبناء هذا التغيير في التعليم، لكن إحنا قطعنا نص المشوار في 3 سنوات، وكل هذا العمل خرافي ويضم أناس ومؤسسات ضخمة".

 

وزير التعليم: الاقتصاد غير الرسمي للدروس الخصوصية يصل لـ 20 مليار جنيه

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يوجد 27 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات

 

وزير التعليم: توزيع 13 مليون وجبة على طلاب المدارس في المحافظات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطعيم مليون معلم ضد فيروس كورونا من أصل مليون و500 ألف.

 

طارق شوقي: طورنا التعليم في 3 سنين وبعض الدول حققت ذلك بعد 30 عاما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة لديها حلم كبير بتطوير التعليم في مصر، مضيفا أن الاستثمار الأكبرهو بناء نظام تعليمي جيد لمصر.

 

 

وزير التعليم: استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا، مردفا:" بامكان أولياء الأمور متابعة اولادهم ومدي تحصيله للدروس من خلال قناة مدرستنا".

 

وزير التعليم: رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 لـ8 مليارات جنيه

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 مليار لـ 8 مليار جنيه.

 

وزير التعليم: 10 ملايين طالب يدرسون الآن بالنظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك نحو 10 ملايين طالب الآن يدرسون بالنظام الجديد. وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نقوم حاليا بانشاء مصنع للفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".

 

 

طارق شوقي: تدخل أولياء الأمور يؤثر سلبا على العملية التعليمية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد. وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الدولة تحاول تنفيذ التطوير في قطاع التعليم رغم أزمة كورونا"..

 

 

شوقي يعلق على واقعة اقتحام أولياء الأمور للمدارس من أجل «الصفوف الأولى»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض الأهالي اقتحموا المدارس اليوم لكي يجلس أبنائهم في الصفوف الأولى بالفصول ونتخذ قرارا بمنع دخول أولياء الأمور

 

طارق شوقي: نسبة الحضور أول يوم دراسة أكثر من 95٪

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اكثر من ٩٥٪ نسبة الحضور وانتظام الطلاب في المدارس وهذا الرقم كبير جدا.

 

 

لهم الأولوية في هذه الحالة.. طارق شوقي يكشف تفاصيل تطوع المعلمين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عجز المعلمين يبلغ 260 ألف معلم، مشيرا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور.

 

 

شوقي: الدولة تنفق 12 مليار جنيه سنويا لبناء 20 ألف فصل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة تنفق 12 مليار جنيه سنويا لبناء 20 ألف فصل سنويا بخلاف مشروعات حياة كريمة.

 

 

التعليم العام الدراسي الجديد تطوير التعليم منظومة التعليم القديمة التعليم الفني

ترشيحاتنا

20 مليار دروس خصوصية و 10 ملايين طالب في النظام الجديد.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع مسئوليها بحركة طالبان

يصلح حالك ويهدي بالك.. أكثر من هذا الدعاء كل يوم

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11- 10- 2021

لعبة PC Building Simulator تحقق 4 ملايين عملية تحميل في يوم واحد

نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

هل سقط ميكروباص في النيل.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ