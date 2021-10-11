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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

انتشال جزء السور
انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

تمكنت الأجهزة المعنية في الجيزة، من انتشال حطام سور كوبري الساحل المنهار في نهر النيل عصر أمس الأحد.

ورجحت التحريات الأمنية، سقوط السور بدون خسائر بشرية وعدم وجود سيارة ميكروباص في الحادث، وجاري استكمال التحريات للوصول الي ملابسات الواقعة.

وباشرت الاجهزة الامنية بالجيزة التحريات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل حادث سقوط ميكروباص  من اعلى كوبري الساحل والكشف عن حقيقة الواقعة.

وناقشت فرق البحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث عدد من شهود العيان ومن بينهم خفيرين بحديقة بجوار كوبري الساحل اللذان افادا بعدم رؤيتهما لميكروباص يسقط في المياه وان الكسر والاختراق في السور الحديدي للكوبري متواجد منذ امس بسبب حادث تصادم اخر.

هل سقط ميكروباص في النيل.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل

فيما تتبعت فرق البحث التقنيات الحديثة لمراجعة كاميرات المراقبة اعلى الكوبري وبالقرب منه لبيان حقيقة الواقعة.

ومازالت عمليات البحث جارية حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الانقاذ النهري المسطح المائي بالكامل وبحث رجال الضفادع البشرية عن الميكروباص او جثامين لضحايا على عمق ١٠٠ متر كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء تحسبا لسحب الميكروباص.

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في اقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في خط سير الميكروباص، بالاضافة للاستماع لشهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

فيما استعانت شرطة المسطحات المائية بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث حول سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

وشارك اكثر من 15 غطاس من رجال الضفادع البشرية كما تم الاستعانة بقرابة ١٠ لانشات للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني، أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد ايضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا.

وتلقت إدارة مرور الجيزة إخطارا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبرى الساحل لتسقط غارقة فى مياه النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

وكشفت المعاينة الأولية وسماع شهود العيان، عن سقوط سيارة ميكروباص، بعد اصطدامها بالسور الحديدي، في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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هل سقط ميكروباص في النيل.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل

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