صحيفة إسبانية تسخر من هدف إمبابي: الفار يشبه الغندور

سخرت صحيفة ماركا الإسبانية من الهدف الذي أحرزه إمبابي لاعب منتخب فرنسا في شباك اسبانيا بالمباراة التى أقيمت مساء أمس في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية .

وكتبت الصحيفة : “تقنية الفار تشبه الغندور "



وذكرت الصحيفة الاسبانية واقعة الحكم المصري جمال الغندور في كأس العالم 2002 حينما ادار مباراة منتخب اسبانيا ضد كوريا في ربع نهائي البطولة.

وفي ذلك الوقت اتهمت الصحافة الاسبانية جمال الغندور بالتواطئ والتسبب في خروج منتخب بلادها من كأس العالم .

ووقع الحكم المصري جمال الغندور في العديد من الأخطاء التحكيمية بجانب رفضه احتساب هدف صحيح سجلة لموريينتس مهاجم الماتادور وتم تهديده بالقتل حينها.

وتري الصحافة الإسبانية أن هدف إمبابي من تسلل واضح وشبهت تقنية الفار بـ جمال الغندور .