تحذيرات أمريكية بريطانية من فنادق العاصمة الأفغانية كابول

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما يوم الاثنين بالابتعاد عن الفنادق في العاصمة الأفغانية كابول، ولا سيما فندق سيرينا الشهير.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "على المواطنين الأمريكيين الموجودين في فندق سيرينا أو بالقرب منه المغادرة على الفور"، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية" في المنطقة.

وأجلى الامريكان أكثر من 122 ألف شخص، من بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وقوات الناتو خلال الحرب التي استمرت أكثر من 19 عامًا واحتلال أفغانستان ، من كابول في النصف الثاني من شهر أغسطس بعد سقوط البلاد في أيدي حركة طالبان.



ويتمتع أعضاء ما يسمى بـ "الوحدات الصفرية'' ، وهي قوة شبه عسكرية أفغانية غامضة ترعاها وتسيطر عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بوضع الأولوية للإجلاء إلى بر الأمان إلى الولايات المتحدة ، ومسؤولين كبار سابقين في المخابرات الأمريكية والأفغانية وقائد كوماندوز أفغاني سابق.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 7000 من أفراد الكوماندوز السابقين وأفراد عائلاتهم قد نُقلوا جواً من أفغانستان ، ونُقل معظمهم أولاً إلى قاعدة عسكرية أمريكية في قطر ، ثم نُقلوا لاحقًا إلى قواعد في فرجينيا ونيوجيرسي ، رامشتاين إير، قاعدة في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة قبل إعادة التوطين الدائم ، بحسب المصادر.

